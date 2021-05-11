11 Mayıs 2021 Salı 01:04 - Güncelleme: 11 Mayıs 2021 Salı 01:04

Yasak Elma 110. bölümde izleyiciyi şoke eden bir gelişme yaşandı. Fox Tv'nin entrika kasırgası estiren dizisi Yasak Elma 110. son bölümde Ender'e gizemli bir telefon gelir. Telefonda cihazla sesini değiştirerek "Şüphelerinde haklısın" diyen kişi, Ender'i belgeler hakkında şüphelenmeye iter. Hasan Ali ise Kaya'nın zannettiği kadar saf olmadığını anlar. Bu oyunun kazananı hangi taraf olacak? İşte Yasak Elma 110.bölüm İzleme linki ve son bölümde yaşananlar. Yasak Elma 110. bölüm full izle FOX Tv (sezon finali)

Yasak Elma dizisi 110. bölümüyle sezon finali yaparak tatile çıkıyor. FOX Tv ekranlarının sevilen dizisi Yasak Elma, son bölümüyle uzun süre izleyicilerinden uzak kalacak. Başrollerinde Şevval Sam, Eda Ece, Nesrin Cavadzade, Berk Oktay, Erdal Özyağcılar ve Gülenay'ın yer aldığı Yasak Elma 110.Bölüm İzleme linki sizlerle...

YASAK ELMA 110. SON BÖLÜM FULL İZLE FOX TV (SEZON FİNALİ)

Yasak Elma yeni bölümüyle Pazartesi 20.00'de FOX'ta!

YASAK ELMA 110. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Yasak Elma son bölümde Ender ve Yıldız, Hasan Ali'nin açığını yakalamak için el ele verip planlar yaparken, Hasan Ali de boş durmaz.

Ender, Kaya ile ilgili kararını verip harekete geçer. Hasan Ali, Yıldız ve Ender'in yüzleşmesi beklenmedik bir felaketle yarım kalır.

10 Mayıs 2021 Pazartesi akşamı FOX Tv'de sezon finaliyle izleyenlerinin karşısına çıkan Yasak Elma 110. bölümde Ender'e gizemli bir telefon gelir. Telefonda cihazla sesini değiştirerek "Şüphelerinde haklısın" diyen kişi, Ender'i belgeler hakkında şüphelenmeye iter.

Diğer yandan Kaya, Ender'i "Hasan Ali ondan şüphelendiğimizi anladı. Oyun içinde oyun yapıyor" diyerek uyarır.

Hasan Ali ise Kaya'nın umduğu kadar saf olmadığını anlayarak olaylara daha farklı bir yerden bakmaya başlar.

Ender, Yıldız ve Kaya'nın planladığı operasyonun sonunda Hasan Ali'nin beklenmedik bir sürprizi olacaktır.

SEZON FİNALİ YAPTI

Başrollerinde Şevval Sam ile Eda Ece'nin oynadığı Yasak Elma dizisi 4. sezon sonunda ekranlara ara verdi.

Uzun süre oyuncu kadrosunda yer alan ayrılıklarla gündeme gelen Yasak Elma'da son olarak veda eden isim Şahika karakteriyle Nesrin Cavadzade olmuş ve hayranlar bu duruma oldukça üzülmüştü.

Şahika karakterine hayat veren Nesrin Cavadzade'nin ayrılışının ardından izleyenler büyük bir şok yaşarken yeni sezonda Şahika'nın yeniden kadroda olması bekleniyor.

YASAK ELMA YENİ SEZON NE ZAMAN?

Yasak Elma dizisinin 5. yeni sezonunun Eylül ayının sonlarında FOX TV ekranlarında yayınlanması bekleniyor.