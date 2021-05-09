09 Mayıs 2021 Pazar 23:54 - Güncelleme: 09 Mayıs 2021 Pazar 23:54

Teşkilat 10. bölüm izleyenleri ekran başına kilitledi. Türk istihbaratına dair gelişmelerin konu alındığı Teşkilat dizisinin 10. bölümünde Ekip, KORAL sistemlerini taşıyan kargo uçağıyla birlikte Suriye'ye gider ve kurdukları düzenekle Fadi'nin muhasebecisini dinler. Dinledikleri konuşmalardan Fadi'nin Suriye'ye geleceğini öğrenirler. Ekip, Fadi'yi ortadan kaldırmak üzere zekice bir oyun kurar. Ekip Fadi'yi yakalayabilecek mi? Teşkilat 10. bölüm izlemek için Teşkilat 10. bölüm full izle tek parça (son bölüm) linki haberimizde.

Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği dizi Teşkilat 10. bölüm tek parça izleme bağlantısı ve yeni bölüm fragmanı haberimizde yer alıyor. İşte Teşkilat 10. bölüm full izleme linki ve yeni bölüm fragmanı...

TEŞKİLAT 10. BÖLÜM İZLE (TRT)

Teşkilat, 10. bölümüyle Pazar akşamı TRT 1 ekranlarında yayınlandı. Teşkilat'ta Başkan ölecek mi? Hastan eye kaldırılan Mete Bey, kurtulacak mı?

TEŞKİLAT 10. BÖLÜM FULL İZLE TEK PARÇA (YOUTUBE)

Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği Teşkilat, 10. bölümüyle izleyenlere aksiyon dolu anlar yaşattı. Türk Milli İstihbaratının kuruluşundan bu yana imza attığı olağanüstü başarıların nefes kesici hikayelerinin anlatıldığı Teşkilat, Pazar akşamı saat 20.00'de TRT1'de.

TEŞKİLAT 10. BÖLÜM ÖZETİ

Teşkilat dizisinin 10. bölümünde Ekibin Türkiye'ye dönüşünün ardından Suriye'de bulunan Türk konvoyuna yapılan saldırı sonrası Ankara harekete geçer.

Suriye'deki Türk askerlerinin ve hava sahasının korunması için son teknoloji ürünü KORAL sistemlerinin bölgeye sevk edilmesine karar verilir.

Soluk kesen bir maceranın ardından Türkiye'ye getirilen Kasım Firawi, amcası Zayed Fadi ile ilgili kritik bilgileri anlatır.

Ekip Fadi'nin para işlerini yürüten muhasebecisiyle ilgili istihbaratı değerlendirmeye karar verir.

Muhasebecinin Suriye'ye geleceği bilgisi üzerine, Mete Bey Fadi'ye ulaşmak için ekibi Suriye'ye gönderir.

CEREN, KORAL SİSTEMLERİN PEŞİNDE

Ceren, Şef'ten aldığı talimatla KORAL'ın kurulumuna ait kritik bilgileri elde etmek için harekete geçer.

Ekip, KORAL sistemlerini taşıyan kargo uçağıyla birlikte Suriye'ye ulaşır ve havalimanında kurdukları düzenekle Fadi'nin muhasebecisini dinlemeye başlar. Dinledikleri konuşmalardan Fadi'nin Suriye'ye geleceğini öğrenirler. Muhasebecinin bir zaafını tespit eden ekip, Fadi'yi ortadan kaldırmak üzere zekice bir oyun kurar.

EKİP, ZORLU BİR TERCİH YAPMAK ZORUNDA!

Fadi'nin Suriye'ye geliş amacının da KORAL sistemlerini etkisiz hale getirmek olduğu ortaya çıkar.

Türk üssüne yapılacak yeni bir saldırının istihbaratı ekibi zorlu bir tercih yapmak zorunda bırakacaktır...