Camdaki kız, 5. bölümüyle izleyenleri yine ekran başına kilitledi. 6 Mayıs 2021 Perşembe akşamı Kanal D ekranlarında yayınlanan Camdaki Kız 5. son bölümde Sedat, Cana'nın kapısını çalıp bir an önce kaçıp gitmelerini gerektiğini söyler. Ancak Cana'dan aldığı yanıt Sedat için hayal kırıklığıdır. Öfkeyle yola çıkan Sedat kaza geçirir. Ölümle pençeleşen Sedat'a ne olacak? Başrollerinde Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu'nun yer aldığı Camdaki Kız 5. bölümü izlemek isteyenler için Kanal D ve Youtube Camdaki Kız son bölüm izleme linki haberimizde.

CAMDAKİ KIZ 5. BÖLÜM İZLE YOUTUBE

perşembe reytinglerinde AB kategorisinde en çok izlenen yapım oldu.

CAMDAKİ KIZ 5. SON BÖLÜM İZLE (KANAL D)

Gülseren Budayıcıoğlu'nın kitabından uyarlanan ve gerçek bir aşk hikayesinin anlatıldığı Camdaki Kız, 5. bölümüyle 6 Mayıs 2021 Perşembe akşamı Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluştu.

Sedat'ın yasak aşkının basına yansımasından sonra ipler gerilmiştir. Bir taraftan Sedat ailesi ile uğraşırken diğer tarafta Nalan annesinin baskılarına maruz kalır.

Nalan, yüzüğü atmıştır fakat Feride'nin vereceği tepkiden korktuğu için annesine gerçeği söyleyemez.

Koroğlu Ailesi basında çıkan fotoğrafın yarattığı krizi henüz çözmüşken, Nalan'ın son anda yüzüğü atması her iki ailede de şok etkisi yaratır. Feride ise Sedat'ın Cana'ya aldığı bilekliği bilmediği için, Nalan'ı zorla ayrılık kararından döndürmeye çalışır.

Nalan'ın yüzüğü atmasının ardından Koroğlu Malikanesi de yangın yerine dönmüştür.

Bu ani kararın nedenini kimse bilmezken, olan biteni kameralardan izlemiş olan Muzo her şeyi anlamıştır.

Nalan, Feride'nin vereceği tepkiden korktuğu için annesine gerçeği söyleyemez. Nalan büyük bir aşk acısı yaşarken, neyin gerçek neyin yalan olduğunu anlamaya çalışmaktadır.

Rafet sonunda dayanamaz, Sedat'ı evlatlıktan reddedeceğini söyler. Bu Sedat için bardağı taşıran son damla olur ve Sedat evi terk eder.

Rafet sonunda dayanamaz, Sedat'ı evlatlıktan reddedeceğini söyler.

Ancak Rafet'in artık Sedat'a karşı sabrı kalmamıştır. Oğlunu evlatlıktan reddedip kovan Rafet'e ise Sedat'ın duygu yüklü cevabı hazırdır.

Ama bu öfke, ona pahalıya mal olacaktır ve belki de bir kaza, her şeyin seyrini değiştirecektir.

Evden ayrılan Sedat bambaşka bir yola girmiştir. Ancak Selen'e gelen kötü bir haber tüm ailenin yıkılmasına sebep olur. Sedat'ın başına ne geldi?

Kaza geçiren Sedat ölümle pençeleşiyor!

Olayların ortaya çıkmasından sonra babası Rafet'in gazabından kurtulamayan Sedat can havliyle işleri düzeltmeye çalışır. Önce Cana'nın kapısını çalıp bir an önce kaçıp gitmelerini gerektiğini söyler. Ancak Cana'dan aldığı yanıt Sedat için hayal kırıklığıdır.

Diğer taraftan Nalan da yaşadığı şeyler karşısında endişeli ve kararsızdır. Sedat ise öfkesinin kurbanı olur. Sinirli bir şekilde araba kullanırken gerektiğinden fazla hız yaptığından kaza geçirir.

Sedat'ın kaza haberini alan tüm ailesi ise yastadır.

Vicdan azabı çeken Cana da hastaneye gelir. Herkes Sedat'tan gelecek güzel haberi beklemektedir. Nalan da dahil olmak üzere.

Ancak gelen bir haber tüm yaşanacakları temelinden sarsacaktır. Sedat'a ne olacak?

CAMDAKİ KIZ OYUNCULARI

Burcu Biricik-Nalan

Devrim Yakut-Gülcihan

Feyyaz Şerifoğlu-Sedat

Enis Arıkan - Muzo

Hande Ataizi-Cana

Nur Sürer- Feride

Şerif Erol-Adil

Feri Baycu Güler-Döndü

Merve Polat-Billur

Tamer Levent-Rafet

Selma Ergeç-Selen

Nihal Menzil-Hafize

Hamza Yazıcı-Tako

Tuğrul Tülek-Levent