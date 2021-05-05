05 Mayıs 2021 Çarşamba 18:13 - Güncelleme: 05 Mayıs 2021 Çarşamba 18:13

Sadakatsiz dizisinin 28. bölümde izleyenleri ekran başına kilitleyecek olaylar yaşanacak. Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz 28. son Derin, Faruk'un elinden kurtuluyor, fakat ifadesinde tüm planı Asya'nın kurduğunu söylüyor. Gönül, Derin'i karşısına alıyor ve tüm olanlardan sora kızına tokat atıyor. Asya, suçlamalar karşısında şaşkınken, Volkan Derin'den boşanmak istediğini söylüyor. İşte Sadakatsiz 28.bölüm izleme sayfası ve son bölümde yaşananlar.

Başrollerinde; Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Özge Özder'in oynadığı Sadakatsiz'in son bölümü izleyiciyi ekran başına kilitledi. Derin ve Asya, Faruk'un karısından kurtulmaya çalışırken Asya yaralanıyor. Sadakatsiz 28. bölümde Derin bulunacak mı? Sadakatsiz 28.son bölüm full izle

SADAKATSİZ 28.BÖLÜM FULL İZLE KANAL D (SON BÖLÜM)

Yapımcılığını Medyapım ve Mednova'nın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt'un oturduğu Sadakatsiz'in senaryosunu ise Kemal Hamamcıoğlu ve Dilara Pamuk uyarlıyor.

SADAKATSİZ 28. SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Kanal D'nin sevilen dizisi "Sadakatsiz" yeni bölümü ile ekrana geliyor. Başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk'a Melis Sezen'in eşlik ettiği dizinin yeni bölümünün konusu şöyle;

Derin, Faruk'un elinden kurtuluyor, fakat ifadesinde tüm planı Asya'nın kurduğunu söylüyor. Gönül, Derin'i karşısına alıyor ve tüm olanlardan sora kızına tokat atıyor.

Sadakatsiz 28. bölümde Asya ve Derin'in bulunması Volkan için yeni bir ikilemin habercisidir. Hem Derin'in hamileliği hem de Asya'ya karşı olan duygularının tamamen netleşmesi, Volkan'ın kafasını karıştırsa da boşanmakta kararlıdır.

Asya, suçlamalar karşısında şaşkınken, Volkan Derin'den boşanmak istediğini söylüyor.

Asya ve Derin'in bulunması Volkan için yeni bir ikilemin habercisidir. Planının sonuçlarıyla yüzleşmek Derin'i köşeye sıkıştırmıştır fakat onun evliliğinden vazgeçmeye niyeti yoktur.

Kendini her şeyden uzaklaştırmaya kararlı olsa da bunun imkansızlığıyla yüzleşen Asya'nın atacağı adım merak uyandırır.

Yaşananların sonuçları Volkan'ı yepyeni bir karar almaya iterken, Asya, Volkan ve Derin'i bir kez daha karşı karşıya getiren gelişme ne olacaktır?

DERİN, TÜM SUÇU ASYA'NIN ÜZERİNE ATIYOR!

Volkan'ın her şeye rağmen kendisinden boşanmak istemesi üzerine Derin, tüm suçu Asya'nın üzerine atıyor.

Kocasının Asya'ya dönmesine izin vermeyeceğini söyleyen Derin bu durumda ne yapacak?

Yapımcılığını Medyapım ve Mednova'nın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt'un oturduğu Sadakatsiz'in senaryosunu ise Kemal Hamamcıoğlu ve Dilara Pamuk uyarlıyor.

Sadakatsiz yeni bölümleri ile her Çarşamba akşamı Kanal D'de...