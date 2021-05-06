5 Mayıs 2021 reyting sonuçları: Çarşamba dizilerinin reyting sıralaması

06 Mayıs 2021 Perşembe 10:38 - Güncelleme: 06 Mayıs 2021 Perşembe 10:38

Çarşamba akşamı yayınlanan dizi ve programlar arasında en çok izlenen yapımlar belli oldu. Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen 5 Mayıs 2021 reyting sonuçları reklam verenler ve yapımcılar tarafından da merak ediliyor. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor. Çarşamba reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? İşte 5 Mayıs 2021 reyting sonuçları

Çarşamba akşamı Tv8'de Survivor, TRT 1'de Benim Adım Melek, Kanal D'de Sadakatsiz, FOX Tv'de Masumiyet, Atv'de Kuruluş Osman dizisi yayınlandı.

5 MAYIS REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

5 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu.

Total izleyici grubunda birinciliği Kuruluş Osman, ikinciliği Sadakatsiz, üçüncülüğü Esra Erol'da aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Sadakatsiz, ikinci sırada Kuruluş Osman, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 KURULUS OSMAN ATV

2 SADAKATSIZ KANAL D

3 ESRA EROL'DA ATV

4 KURULUS OSMAN (OZET) ATV

5 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

6 HAVA DURUMU ATV

7 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE IFTAR ATV

8 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

9 SURVIVOR TV8

10 SADAKATSIZ (OZET) KANAL D

AB İLK 10 PROGRAM

1 SADAKATSIZ KANAL D

2 KURULUS OSMAN ATV

3 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

4 MASUMIYET FOX

5 SURVIVOR TV8

6 SADAKATSIZ (OZET) KANAL D

7 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

8 KURULUS OSMAN (OZET) ATV

9 HAVA DURUMU ATV

10 ESRA EROL'DA ATV

Kuruluş Osman 57.bölüm izle full hd tek parça!

Sadakatsiz 28.bölüm izle! Derin, suçu Asya'nın üzerine atıyor!

Masumiyet 11.bölüm izle tek parça!