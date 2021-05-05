05 Mayıs 2021 Çarşamba 23:50 - Güncelleme: 05 Mayıs 2021 Çarşamba 23:50

Kuruluş Osman 57. bölüm izleyenleri heyecanlı sahnelerle ekran başına kilitledi. Kuruluş Osman'ın son bölümüne Osman Beyin "Pusatımın kınından çıkması benim isteğimle olmayacaktır!" sözü damga vurdu. Kuruluş Osman 57. son bölümde Şeyh Edebali, Osman Bey'e Türk obalarının birleşmesi için Malhun Hatun ile evlenmesi gerektiğini söyler. Osman Bey bu tavsiyeye nasıl yanıt verecek? Bala Hatun, babasının önerisine nasıl tepki verecek? İşte Kuruluş Osman 57. bölüm izleme sayfası ve son bölümde yaşananlar. Kuruluş Osman 57.bölüm izle full hd tek parça!

KURULUŞ OSMAN 57. BÖLÜM FULL İZLE TEK PARÇA

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Burak Özçivit'in üstlendiği Kuruluş Osman 57. bölümde Umur Bey'in Togay'la savaş kararı alması üzerine kurduğu planın bozulmasından endişe eden Osman Bey, bu karara şiddetle karşı çıkar. Şeyh Edebali ise Osman Bey'e Malhun hatunla evlenmesinin Türk obaları açısından çok faydalı olacağını söyler. İşte Kuruluş Osman son bölüm özeti ve yeni bölümden ilk fragman.

KURULUŞ OSMAN 58. BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYIN

KURULUŞ OSMAN 57. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Atv ekranlarının sevilerek izlenen dizisi Kuruluş Osman son bölümde Osman Beyin Moğollara vergi ödemek istememesi sonrası Selçuklu sultanı, Moğolların gazabından kurtulabilmek için Osman Bey'i cezalandırmak üzere başkente çağırır.

OSMAN BEY SELÇUKLU BAŞKENTİNDE

Osman Bey'in Moğollara ödenecek vergiyi almak üzere obaya gelen elçiyi kapı dışarı etmesi Togay'ın aradığı kozu eline geçirmesine neden olur. Dönüşü olmayan bir yola girdiğinin farkında olan Osman Bey'in bu hamlesi, Selçuklu başkentinde dahi yankılanır. Selçuklu sultanı, Moğolların gazabından kurtulabilmek için Osman Bey'i cezalandırmak üzere başkente çağırır.

NİKOLA FIRSATTAN YARARLANMAK İSTİYOR

Obadaki casusu sayesinde Osman Bey'in Moğollara vergi ödemeyi reddettiğini öğrenen Nikola, Moğol-Türk savaşından faydalanarak uç bölgesindeki nüfuzunu artırmak için harekete geçer.

Cerkutay ise bir süredir içinde büyüttüğü hayali gerçekleştirir ve Şeyh Edebalı'nın şahitliğinde Müslüman olur.

ŞEYH EDEBALI'NIN TAVSİYESİ OSMAN BEY'İ ŞAŞIRTIYOR

Umur Bey'in Togay'la savaş kararı alması üzerine kurduğu planın bozulmasından endişe eden Osman Bey, bu karara şiddetle karşı çıkar.

Şeyh Edebalı ise Umur Bey'in desteğini kazanması ve Türk obalarını birleştirme hedefine ulaşması için Osman Bey'e Malhun Hatun'la evlenmesi gerektiğini söyler.

Şeyh Edebalı'nın Malhun Hatun'la evlenmesi tavsiyesine Osman Bey nasıl yanıt verecek? Bala Hatun, babasının önerisine nasıl tepki verecek?

OSMAN BEY'İ BAŞKENTTE NELER BEKLİYOR?

Osman Bey'in Moğollara meydan okuması uç bölgesinde dengeleri nasıl değiştirecek? Osman Bey, Selçuklu başketinde neyle karşılaşacak?

Togay, Osman Bey'in vergi ödememe kararına nasıl karşılık verecek? Nikola, Türk-Moğol mücadelesinin yarattığı boşluğu nasıl değerlendirecek?

Osman Bey, Umur Bey'i Togay'a saldırma kararından vazgeçirebilecek mi?