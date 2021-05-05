05 Mayıs 2021 Çarşamba 20:45 - Güncelleme: 05 Mayıs 2021 Çarşamba 20:45

Masumiyet dizisinin 11.bölümü yayınlandı. FOX Tv'de yayınlanan dizinin yeni bölümünde Ela Yüksel davasının seyrini değiştirecek kritik gelişmeler yaşandı. Masumiyet 11. bölümde Hale'nin planıyla köşeye sıkışan İsmail, kendi ağzıyla suçunu itiraf etmek ve teslim olmak zorunda kalır. Öte yandan Umut'un o gece olay yerinde olduğunun tespit edilmesiyle davanın seyri değişir. Peki Suçlu Kim? Dizinin bitmesinin ardından yeni bölümden ilk fragman da geldi. İşte Masumiyet 11. bölüm full izleme linki ve yeni bölümde yaşanacaklar. Masumiyet 11.bölüm izle tek parça!

FOX Tv'de yayınlanan Masumiyet dizisinin 11.İsmail'in yıllarca gözlerden saklamayı başardığı hastalıklı dünyası göz önüne serilirken İlker, İrem ve Ela arasındaki dengeler bir kez daha değişir. Masumiyet 11. bölümü full izlemek için aşağıdaki linke tıklayınız.

MASUMİYET 11.BÖLÜM İZLE (TEK PARÇA)

FOX Tv'de yayınlanan Masumiyet 11. bölümde Hale'nin planıyla köşeye sıkışan İsmail, kendi ağzıyla suçunu itiraf etmek ve teslim olmak zorunda kalır.

İsmail'in şok itirafıyla yer yerinden oynarken, Umut'un o gece olay yerinde olduğunun tespit edilmesiyle davanın seyri değişir.

Bahar ve Ela ortaya çıkan şok gelişmelerle sarsılır, birbirlerinden habersiz aynı gerçeği arayan anne kız, gerçekler ve yalanlar arasında arafta kalır.

İsmail'in gölgesinden kurtulan Hale ve İlker için ise vakit, karanlık aile geçmişleriyle hesaplaşma vaktidir.

İsmail'in yıllarca gözlerden saklamayı başardığı hastalıklı dünyası göz önüne serilirken İlker, İrem ve Ela arasındaki dengeler bir kez daha değişir.

Harun'un gizli gündemleri ise saklı kalmış bambaşka gerçekleri su yüzüne çıkarmak üzeredir.

Masumiyet dizisinin başrollerinde; Hülya Avşar, Mehmet Aslantuğ, Deniz Çakır, Serkay Tütüncü, İlayda Alişan, Deniz Işın ve Selen Uçe yer alıyor.

MASUMİYET KONUSU

Evli ve iki çocuk annesi Bahar'ın (Deniz Çakır) hayatı, 19 yaşındaki kızının yanlış bir adama aşık olmasıyla değişir. Kızı Ela'nın (İlayda Alişan) ilk aşkı, yaşıtı bir üniversite öğrencisi değil babasının, başkasıyla evlenmek üzere olan 35 yaşındaki patronudur. Kızını bu yanlış ilişkiden kurtarmaya çalışan Bahar, ne yapsa da olacakların önüne geçemez. Bahar ve ailesinin hayatı, Ela'nın 19. yaş gününde sonsuza kadar değişir.

Masumiyet yeni bölümüyle Çarşamba 20.00'de FOX'ta!

Yapımını Gold Film, yapımcılığını Faruk Turgut, yönetmenliğini Ömür Atay, öykü ve senaryosunu Sırma Yanık kaleme aldığı Masumiyet dizisinin 11. bölümünde İsmail'in olay gecesi, olay yerinde olduğunun ortaya çıkması, şiddet gecesiyle ilgili tüm ezberleri bozar.