06 Mayıs 2021 Perşembe 23:50 - Güncelleme: 06 Mayıs 2021 Perşembe 23:50

Mucize Doktor 61. bölüm FOX Tv'de izleyenlerinin karşısına çıktı. FOX TV'nin fenomen dizisi Mucize Doktor'un son bölümünde başka bir hastaneden yapılan olağanüstü bir hata iki ailenin kaderini kökünden değiştirirken Nazlı geceyi Ali'de geçirmek için planlar yapmaktadır. Ali bütün bunların stresinde boğulmaktadır. Peki Ali nasıl bir seçim yapacak? Mucize Doktor son bölüm izle Youtube FOX linki ve yaşananlar. Mucize Doktor 60. bölüm izle!

Mucize Doktor dizisinin son bölümünü izlemek için aşağıdaki FOX ve Youtube bağlantılarına tıklayınız.

MUCİZE DOKTOR 61. BÖLÜM FUL İZLE FOX

Mucize Doktor dizisi Amerikan yapımı The Good Doctor dizisinden uyarlanmıştır. Mucize Doktor dizisinin konusu ise dağlık ve sapa bir köyde otizmli Savant Sendromu ile hayata gözlerini açan ve bu özel kişinin yani Ali Vefa'nın cerrah olma yolundaki mücadele hikayesi ekranlara taşınıyor.

MUCİZE DOKTOR 61. SON BÖLÜM ÖZETİ

Mucize Doktor 61. bölümde Ali artık bir uzman hekimdir. Ama şimdi de önünde son derece zorlu bir karar vardır; o da hangi ihtisas alanını seçeceğidir.

Ferman ve Muhsin, ayrı ayrı Ali'yi kendi alanlarına çekmeye çalışırlar.

Diğer taraftan başka bir hastaneden yapılan olağanüstü bir hata iki ailenin kaderini kökünden değiştirirken Nazlı geceyi Ali'de geçirmek için planlar yapmaktadır.

Ali bir yandan da evlilik telaşıyla uğraşırken sonunda karar anı gelir çatar. Ali hangi alanda uzmanlaşacaktır? Ferman gibi kalp mi? Muhsin ve Adil Hoca gibi beyin mi?

Başrollerinde Taner Ölmez, Onur Tuna, Sinem Ünsal, Zerrin Tekindor gibi isimlerin oynadığı Mucize Doktor dizisinin kadrosunda; Hazal Türesan, Murat Aygen, Fırat Altunmeşe, Hakan Kurtaş, Hayal Köseoğlu, Bihter Dinçel, Ezgi Asaroğlu ve Reha Özcan gibi başarılı oyuncular yer alıyor.