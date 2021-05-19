19 Mayıs 2021 Çarşamba 23:44 - Güncelleme: 19 Mayıs 2021 Çarşamba 23:44

Sadakatsiz, 30.bölümüyle Kanal D ekranlarında yayınlandı. Kanal D'nin fenomen dizisi Sadakatsiz 30. bölümde Asya, geçmişinden gelen sürpriz misafirle tanışıyor! Peki onu geçmişi ve şimdiki hayatıyla yüzleşmek zorunda bırakan gerçek ne? Babası hakkında neler öğrenecek? Derin, konuşulanları duyunca Asya'ya karşı koz olarak kullanacak mı? Sadakatsiz 30. bölümü full izlemek için aşağıdaki linke tıklayın.

Sadakatsiz 30. bölümü izleyenlere heyecanlı ve gergin anlar yaşattı. Doctor Foster dizisinin uyarlaması olan Sadakatsiz dizisinin 30. Bölümünde; İki Asya karşı karşıya geliyor. Sadakatsiz 30.bölüm full izle!

SADAKATSİZ 30.BÖLÜM FULL İZLE!

Kanal D'nin sevilen dizisi "Sadakatsiz" yeni bölümü ile ekrana geldi. Başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk'a Melis Sezen'in eşlik ettiği dizinin yeni bölümünün konusu şöyle;

Asya Günalan'ın gelişi, Asya'nın geçmişinde yüzleşmesi kolay olmayan bir sayfayı aralamıştır.

Asya'ya verdiği sözü tutmaya kararlı olan Volkan ondan uzak dururken, Asya da kendi adına yeni kararlar alma arifesindedir. Derin ise Asya'nın bu meselesinden kendine pay çıkarma, onu bu konuyu kullanarak alt etmeye çalışmak istemektedir.

Ali'nin doğum günü, geçmişle gelecek arasında beklenmedik bir köprü kurarken, herkesi bir araya getiren partideki hangi sürpriz gelişme o günü unutulmaz kılacaktır?

Yapımcılığını Medyapım ve Mednova'nın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt'un oturduğu Sadakatsiz'in senaryosunu ise Kemal Hamamcıoğlu ve Dilara Pamuk uyarlıyor.

Sadakatsiz yeni bölümleri ile her Çarşamba akşamı Kanal D'de...