19 Mayıs 2021 Çarşamba 12:17 - Güncelleme: 19 Mayıs 2021 Çarşamba 12:17

Masumlar Apartmanı 34.bölüm izleyenleri hem üzdü hem duygulandırdı. Masumlar Apartmanı 34. bölümde Gülben, Bayram ile birlikte yaralanan Esat'ı hastaneye götürür. Hastanede Gülben'in eline kan bulaşmasıyla birlikte sinir krizi geçirir. Hemşirelerin kendisine müdahale etmesiyle de durum daha da kötüleşir. Gülben bu olayı nasıl atlatacak? Esat iyileşecek mi? Masumlar Apartmanı 34.bölüm izlemek için dizinin yeni bölümüne haberimizde yer alan bağlantıdan ulaşabilirsiniz. Masumlar Apartmanı 34. son bölüm tek parça izle!

Masumlar Apartmanı 34. bölümde Han, İnci'nin Naci'den gerçekleri öğrenmesinden korktuğu için paranoya durumu daha da artar. İnci ise Han'ın tepkilerinden şüphelenmeye başlar. İnci ne yapacak?

MASUMLAR APARTMANI 34. BÖLÜM FULL İZLE TEK PARÇA

Gülseren Budayıcıoğlu'nun Madalyonun İçi adlı romanından uyarlanarak hayata geçirilen OGM Medya imzalı Masumlar Apartmanı dizisi her hafta Salı günü TRT 1'de yayınlanıyor.

Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan Masumlar Apartmanı, çarpıcı öyküsüyle izleyicileri ekran başına kilitliyor. Masumlar Apartmanı'nın son bölümünde neler olacak?

MASUMLAR APARTMANI 28. BÖLÜM ÖZETİ

Masumlar Apartmanı dizisinin 34. Bölümünde Safiye, bir yandan Naci'ye yeniden kavuşmanın mutluluğunu yaşarken diğer yandan da hastalığının ciddiyetini sorgular.

Gülben, saldırıya uğrayan Esat için kendini aşması gereken bir durumla yüz yüze gelir.

Naci'nin gerçeği Safiye'ye söylemiş olmasından korkan Han diken üstündedir.

Halbuki korktuğundan daha büyük bir tehlike onu beklemektedir.

Üniversite yüzünden Neriman'la farklı şehirlerde yaşayacakları endişesi, Ege'ye ani bir adım attıracaktır.