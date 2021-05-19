19 Mayıs 2021 Çarşamba 23:46 - Güncelleme: 19 Mayıs 2021 Çarşamba 23:46

Kuruluş Osman 59. bölüm izleyenleri heyecanlı sahnelerle ekran başına kilitledi. Togay'ın anlaşmayı bozmasının ardından Osman beyin söylediği "Hele bir hatunlarımıza, sabilerimize pusat çeksin... O vakit onun ciğerini söker, leşini kurtların önüne atarım" sözü son bölüme damga vurdu. Togay'ın Umur beyin obasındaki Türkleri öldürmesi sonrası Osman Bey, "Bu dökülen kanın hesabı sorulacak" deyip harekete geçer. İşte Kuruluş Osman 59. bölüm izleme sayfası ve son bölümde yaşananlar. Kuruluş Osman 59.bölüm izle full hd tek parça!

KURULUŞ OSMAN 59. BÖLÜM FULL İZLE TEK PARÇA

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Burak Özçivit'in üstlendiği Kuruluş Osman 59. bölümde Togay, Nikola'nın kışkırtmasıyla Osman Bey'den intikam almak için harekete geçiyor.

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KURULUŞ OSMAN 59. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Atv ekranlarının sevilerek izlenen dizisi Kuruluş Osman son bölümde Togay, Osman ile olan anlaşmayı bozuyor. Obadaki kadın ve çocuklar dahil herkesin kanını dökmeye yemin eden Togay, "Yer yarılacak, gökten kan yağacak!" diyerek Kayı'ya saldırmaya hazırlanıyor.

UMUR BEY'İN OBASINA MOĞOL BASKINI

Osman Bey'in uyarılarına kulak asmadan Moğolların kampını basmaya giden Umur Bey ve alpleri, Nikola tarafından uyarılan Togay tarafından tuzağa düşürülür.

MALHUN HATUN MOĞOL SALDIRISINA NASIL KARŞI KOYACAK?

Togay'ın komutanı Camuha da nökerleri ile birlikte savunmasız kalmış Umur Bey obasına baskın düzenler. Malhun Hatun ve bir avuç alp obayı savunmak için ölüm kalım mücadelesine girer. Malhun Hatun obasını Moğollara karşı nasıl savunacak?

NİKOLA FIRSATTAN İSTİFADE EDİYOR

Osman Bey ve Togay arasındaki anlaşmayı bozmayı başaran Nikola, düşmanlarının birbirini kırmasından faydalanmak isterken; Togay'ın anlaşmayı bozduğunu düşünen Osman Bey, Kayı Obası'na saldırı ihtimaline karşılık önlem alır. Osman Bey, Togay'ın muhtemel saldırısına karşı nasıl önlem alacak?

Osman Bey'in Moğollarla yaptığı anlaşmanın bozulmasını Nikola nasıl değerlendirecek?

Umur Bey'i tuzağa düşüren Togay, Osman Bey'e karşı nasıl bir hamle yapacak?

OSMAN BEY HESAP SORUYOR

Nikola tarafından yalnız bırakılan ve tuzağa düşen Umur Bey, yaşadığı başarısızlığın ardından büyük pişmanlık yaşar. Umur Bey yaşadığı başarısızlığın ardından kendini affettirmek için ne yapacak?

Umur Bey obasının yaralarını sarmak için derhal harekete geçen Osman Bey, Umur Bey'den ise Türkmenlerin istikbalini tehlikeye atmasının hesabını soracaktır. Osman Bey, tüm uyarılarına rağmen başına buyruk hareket eden Umur Bey'de nasıl hesap soracak?

Osman Bey, Malhun Hatun'la evlenme kararını yeniden değerlendirecek mi?

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