20 Mayıs 2021 Perşembe 23:49 - Güncelleme: 20 Mayıs 2021 Perşembe 23:49

Camdaki kız, 6. bölümüyle izleyenleri yine ekran başına kilitledi. Perşembe akşamı Kanal D ekranlarında yayınlanan Camdaki Kız 6. son bölümde Sedat ve Nalan'ın el ele tutuştuğu görüntülerin televizyonda yayınlanmasıyla, Feride, Nalan'ın hayatını yeniden zindan etmeye başlar. Feride annesinin zulmünden kurtulmak için ne yapacak? Başrollerinde Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu'nun yer aldığı Camdaki Kız 6. bölümü izlemek isteyenler için Kanal D ve Youtube Camdaki Kız son bölüm izleme linki sizlerle...

CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜM İZLE (6. BÖLÜM)

Yapımını OGM Pictures'ın üstlendiği iddialı dizi Camdaki Kız, 20 Mayıs 2021 Perşembe akşamı izleyicisiyle buluştu. İlk bölümünden bu yana sevilerek takip edilen dizi, perşembe reytinglerinde AB kategorisinde en çok izlenen yapım oldu. Camdaki Kız 6. bölüm izle tek parça!

CAMDAKİ KIZ 6. BÖLÜM İZLE (YOUTUBE)

Oyuncu kadrosunda Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Devrim Yakut, Enis Arıkan, Feri Baycu Güler, Hamza Yazıcı, Hande Ataizi, Merve Polat, Nihal Menzil, Nur Sürer, Selma Ergeç, Şerif Erol, Tamer Levent, Tuğrul Tülek'in yer aldığı Camdaki Kız dizisi geçtiğimiz hafta Ramazan Bayramı tatili nedeniyle yayınlanmamıştı. İşte Camdaki Kız'ın bu hafta yayınlanan yeni bölümünde yaşananlar.

CAMDAKİ KIZ 6. BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Sedat ve Nalan'dan sürpriz hamle!

Sedat, Cana ile gittiği evinde başka kadınlarla gizli ilişki yaşamaya devam ediyor. Nalan ise her şeyden habersiz Sedat ile yakınlaşmak için ilk adımı atıyor.

Feride'nin tüm dünyaya karşı olan güvensizliği Nalan'ı sıkıştırmaya devam eder.

Annesinden korkarken bir taraftan da kendisine yeni bir hayatın kapılarını açmaya çalışır.

Rafet ise ailesinden habersizce bir hamle yapar. Nalan'a ait olacak bir arazi vereceğini söyler.

Muzo dahil herkes bu duruma şaşkındır. Öte yandan Sedat çapkınlıklarına devam eder. Ancak Cana'nın da Sedat'a söyleyeceği birkaç söz vardır.

Tüm bunlar yaşanırken Sedat ve Nalan yakınlaşmaya başlar. Çıktıkları bir yemek Nalan için dönüm noktası olacaktır.

Nalan kendisini aşkın büyüsüne kaptırmışken, babasının da desteğiyle, Feride'den gizlice Sedat'la buluşmaya karar verir. Bu buluşmada, hayatının en mutlu anını yaşar. Ancak onu bekleyen büyük tehlikenin henüz farkında değildir.

Camdaki Kız'ın 6. bölümünde Sedat ve Nalan'ın el ele tutuştuğu görüntülerin televizyonda yayınlanmasıyla, Feride, Nalan'ın hayatını yeniden zindan etmeye başlar.

Rafet ise, Sedat ve Nalan ilişkisinin sorunsuz devam etmesinden ötürü oldukça mutludur. Bu yüzden Nalan'ı Koroğlu ailesinin namına yaraşır bir düğün alışverişine götürmeye karar verir.

Gülcihan, ailesine karşı oldukça cimri olan Rafet'in Nalan'a çok pahalı bir hediye verdiğini öğrenir. Bu durum Gülcihan'ı çileden çıkarır ve sonunda öfkesi ona çok büyük bir hata yaptırır.

Diğer yandan Sedat, Nalan'la ilgili her şeyi yoluna soktuğunu düşündüğü için, yeniden çapkınlığa döner. Ama hiç beklemediği bir kişi, onu büyük bir hatanın eşiğinden çevirecektir.

Sedat ve Nalan arasında sürpriz öpücüğe Feride şahit oluyor. Sedat, Nalan'a yıldırım nikahı ile evlenmeyi teklif ediyor. Bu teklif karşısında Nalan'ın cevabı ne olacak?

Feride'nin endişeleri gerçek gerçekleşecek mi? Nalan ve Sedat ilişkisi nasıl bir ivme kazanacak?