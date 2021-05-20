20 Mayıs 2021 Perşembe 23:53 - Güncelleme: 20 Mayıs 2021 Perşembe 23:53

Akrep 22. bölümüyle Star Tv'de ekrana geldi. Perşembe akşamı yayınlanan Akrep dizisinin son bölümde Aras, Ayşem'e evlenme teklif eder. Aras'ın samimiyetine inanmayan Ferda, Ayşem'in böyle bir hataya düşmesine izin vermezken, öfkeden çılgına dönen Ahmet ise Aras'ı öldürme niyetiyle kaçırır. Ahmet Aras'ı öldürecek mi? Başrollerinde Demet Akbağ, Evrim Alasya ve Bekir Aksoy'un yer aldığı Akrep 22. Bölümü haberimizden kesintisiz olarak izleyebilirsiniz. Akrep 22. son bölüm Puhu Tv!

AKREP 22. BÖLÜM İZLE PUHU TV!

Akrep'in, yapımını 1441 Production adına İrfan Şahin üstleniyor. Yönetmen koltuğunda Gökçen Usta otururken, senaryosunu Alphan Dikmen ve Başak Angigün kaleme alıyor.

AKREP 22. BÖLÜM ÖZETİ

Star Tv ekranlarında Perşembe günleri izleyicisi ile buluşmaya devam eden Akrep dizisinin yayınlanan son bölümünde Ferda, Perihan'ın hastalığının Ahmet'ten kurtulmak için söylediği yalanlardan biri olduğunu düşünür ancak gerçekler düşündüğü gibi çıkmayınca önemli bir kararın eşiğine gelir.

Ahmet'le Ayşem konusunda da anlaşmazlık yaşayınca onu durduramayacağını anlar. Perihan'ın teklifini kabul eden Ferda, Ahmet'i tuzağa çekmek için de onun en yakınındaki ismi, Efe'yi kullanır.

Aras ve Ayşem'in öpüştüğünü gören Duru, büyük bir hayal kırıklığı yaşar. Artık ilişkisini onaramayacağını anlayan Duru, ABD'ye gitmeye karar verir.

Perihan, torununun mutsuzluğuna daha fazla dayanamaz ve Aras'a giderek Duru'yu kalmaya ikna etmesini ister. Ancak Aras, beklenenin aksine Ayşem'e evlenme teklif eder.

Aras'ın samimiyetine inanmayan Ferda, Ayşem'in böyle bir hataya düşmesine izin vermezken, öfkeden çılgına dönen Ahmet ise Aras'ı öldürme niyetiyle kaçırır. Öğrendiklerinden sonra ise Aras'a beklenmedik bir teklif sunar.

Ferda, Efe'yi Ahmet'e karşı doldurur. Efe'nin Merve'ye aşık olduğunu bilen Ferda, mutluluklarının Ahmet'in ölümüne bağlı olduğunu söyler. Zaten Efe'ye güvenini kaybeden Ahmet'in ise bu ihaneti anlaması uzun sürmez. İkili karşı karşıya gelir ve Ahmet acımadan Efe'yi çekip vurur.

Başrollerinde; Demet Akbağ, Evrim Alasya, Yusuf Çim ve Çağdaş Onur Öztürk gibi önemli isimlerin yer aldığı Akrep, Perşembe günü Star'da.