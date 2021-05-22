22 Mayıs 2021 Cumartesi 10:47 - Güncelleme: 22 Mayıs 2021 Cumartesi 10:47

Bozkır Arslanı Celaleddin dizisi ilk bölümüyle Atv ekranlarında izleyicilerle buluştu. Yapımı ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ tarafından gerçekleştirilen Türk-Özbek ortak yapımı Bozkır Arslanı Celaleddin dizisi, Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman dizilerinin yapımcısı Mehmet Bozdağ'ın kaleminden çıkmıştır. Yenilmez hükümdar Cengiz Han'ın ordularını üst üste mağlup edip, Moğol ordularını yenen Celalettin Harzemşah'ın hayatını anlatan Bozkır Arslanı Celaleddin 1. bölüm izlemek isteyenler için ilk bölümün yer aldığı Bozkır Arslanı Celaleddin 1. bölüm full izleme linki haberimizde yer alıyor.

BOZKIR ARSLANI CELALEDDİN 1. BÖLÜM FULL İZLE!

Harezmşahlar Devleti'nin son hükümdarı Celaleddin Harezmşah'ın hayatının anlatıldığı Bozkır Arslanı Celaleddin, ilk bölümüyle cuma akşamı Atv ekranlarında izleyiciyle buluştu.

BOZKIR ARSLANI CELALEDDİN 2. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Bozkır Arslanı Celaleddin 2. bölüm fragmanında Şehzade Celaleddin'in zindana atılacağının duyulması merak uyandırdı.

'Sultanın emrine karşı gelmenin cezası bellidir. Şehzade Celaleddin, emre itaatsizlikten zindana atılacaksın. Kelepçeleyin!'

BOZKIR ARSLANI CELALEDDİN 1. BÖLÜM ÖZETİ

Bozkır Arslanı Celaleddin'in ilk bölümünde Cengiz Han'ın karargahına giden Şehzade Celaleddin, sürpriz hamlesi ile dengeleri değiştirdi. Babasından gizli kafileye katılan Celaleddin'in Cengiz Han'ın karargahında yaptığı beklenmedik hamle, Sultan Alaeddin'in tüm planlarını alt üst etti.

Celaleddin'in Cengiz Han'a karşı hamlesi, kaderini değiştiriyor!

Bozkır Arslanı Celaleddin'in ilk bölümünde, Cengiz Han'ın karargahına giden Şehzade Celaleddin, sürpriz hamlesi ile dengeleri değiştirecek. Harzemşah ülkesinin kudretli başkenti Gürgenç, siyasi çekişmelerin pençesindedir.

Sultan Alaeddin, Kıpçak boyu mensuplarına tanınan imtiyazdan rahatsızdır ve bu durum başkentte huzursuzluğa sebep olmaktadır. Öte yandan aslan avcısı namıyla bilinen şehzade Celaleddin için evlilik vakti gelmiştir. Düğün hazırlıkları devam ederken ülkenin kaderini yakından ilgilendiren bir düşman ortaya çıkar.

Harzemşah Devleti'ni tehdit edebilecek bu düşman, Moğol devletinin kurucusu Cengiz Han'dan başkası değildir. Sultan Alaeddin, Cengiz Han'a bir elçi heyeti göndererek onunla düşmanlık gütmediğini göstermeyi planlar ve bu görev Timur Melik'e verilir.

Babasından gizli kafileye katılan Celaleddin'in Cengiz Han'ın karargahında yaptığı beklenmedik hamle, Sultan Alaeddin'in tüm planlarını alt üst eder.

Cengiz Han'ın bey babasını katledip esir ettiği güzeller güzeli Kutlu Bike'yi infaz etmesine engel olan Celaleddin, Cengiz Han tarafından ölümcül bir sınava tabi tutulur.

BOZKIR ARSLANI CELALEDDİN OYUNCULARI

Genel yönetmenliğini Metin Günay'ın, yönetmenliğini Nurgissa Almurat'ın yaptığı 'Bozkır Arslanı Celaleddin' Türk dünyasının yıldız isimlerini buluşturan oyuncu kadrosu ile adından söz ettirecek.

Atv ekranlarında başlayan yeni dizinin başrollerini Emre Kıvılcım, Yulduz Radjova, Rano Shodiyeva, Rayxoun Ulesanova, Tohir Saidov ve Saide Rametova paylaşıyor.

Dizinin kadrosunda ayrıca Türkiye'den usta oyuncular Gülenay Kalkan, Cemal Hünal, Sezgin Erdemir ve Kaan Yalçın da dikkat çeken rollerde yer alıyor.

Dizide, Moğolların yenilmezlik efsanesini yerle bir eden ve dünyayı dize getiren Cengiz Han'a, "Keşke benim oğlum olsaydı" dedirten kahraman komutan Celaleddin Harzemşah'a yıldız oyuncu Emre Kıvılcım hayat veriyor.

Emre Kıvılcım kimdir, kaç yaşında?

'Bozkır Arslanı Celaleddin', görkemli bir imparatorluk olan Harzemşah devletinin sultanı Alaeddin Muhammed'in büyük şehzadesi Celaleddin Harzemşah'ın efsanevi hikayesini anlatacak.

Sultan babası ve babaannesi Türkan Hatun arasındaki nüfuz mücadelesinin zayıflattığı devletini hayatta tutmak için kimliğini gizleyerek Moğol hükümdarı Cengiz Han'ın huzuruna giren Celaleddin Harzemşah, Cengiz Han'ın ülkesini ele geçirmeyi planladığını anlar.

Cengiz Han'a meydan okuyup, ülkesini savunmaya karar veren Celaleddin Harzemşah, Cengiz Han'ın otağında karşılaştığı ve bütün tehlikelere rağmen kaçırıp Gürgenç'e getirdiği güzeller güzeli Kutlu Bike ile birlikte kendini büyük bir mücadelenin ortasında bulur.

Türk tarihinin kahraman komutanları arasında yer alan Celaleddin Harzemşah'ın heyecan dolu hikayesini anlatan 'Bozkır Arslanı Celaleddin' tanıtımları ile sanal alemde ve sosyal medyada büyük ilgi görürken; görkemli prodüksiyonu ve zengin oyuncu kadrosuyla göz doldurdu.

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