22 Mayıs 2021 Cumartesi 09:28 - Güncelleme: 22 Mayıs 2021 Cumartesi 09:28

Cuma akşamı yayınlanan dizi ve programlar arasında en çok izlenen yapımlar belli oldu. Cuma akşamı Star Tv'de Kuzeyin Oğlu Volkan Konak, Kanal D'de Arka Sokaklar, Atv'de yeni dizi Bozkır Arslanı Celaleddin, TRT1'de Payitaht Abdulhamit, FOX TV'de Son Yaz, Tv8'de Kırmızı Oda dizisi izleyenleriyle buluştu. Yayınlanan bu yapımların izlenme oranları 21 Mayıs 2021 reyting sonuçları ölçüldü. 21 Mayıs 2021 reyting sonuçları açıklandı mı? İşte Cuma dizilerinin reyting sıralaması

21 MAYIS REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

21 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Cuma akşamının en çok izlenen yapımları TİAK tarafından yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

Geçen hafta Cuma akşamı en çok izlenen diziler ise şöyle:

Total izleyici grubunda birinciliği Kırmızı Oda, ikinciliği Esra Erol'da, üçüncülüğü Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber aldı. AB Grubunda ise birinci sırada Kırmızı Oda, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber, üçüncü sırada Güldür Güldür Show yer aldı.



1 KIRMIZI ODA TV8

2 ESRA EROL'DA ATV

3 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

4 PETROL SEVDASI (T.S) FOX

5 GULDUR GULDUR SHOW SHOW TV

6 AKINCI ATV

7 ATV ANA HABER ATV

8 GULDUR GULDUR SHOW OZET SHOW TV

9 YUZ NUMARALI ADAM (T.S) FOX

10 SHOW ANA HABER SHOW TV

AB İLK 10 PROGRAM

1 KIRMIZI ODA TV8

2 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

3 GULDUR GULDUR SHOW SHOW TV

4 ESRA EROL'DA ATV

5 GULDUR GULDUR SHOW OZET SHOW TV

6 AKINCI ATV

7 SARKILAR BIZI SOYLER (TKR) KANAL D

8 PETROL SEVDASI (T.S) FOX

9 PAYITAHT ABDULHAMID TRT 1

10 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA FOX