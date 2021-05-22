22 Mayıs 2021 Cumartesi 01:39 - Güncelleme: 22 Mayıs 2021 Cumartesi 01:39

Arka Sokaklar 590. bölümde Cemal, Selvi'nin yanında içtiği çaydan sonra bayılır. Selvi, Cemal'in baygın haldeki görüntülerini kaydeder. Ezgi büyük üzüntü içerisinde görüntüleri izler. Cemal, bu durumu Ezgi'ye ve ekibe açıklamaya çalışır. Ezgi Cemal'e inanacak mı? Arka Sokaklar 590. bölüm izleme linki ve son bölümde yaşanan gelişmeler haberimizde yer alıyor. Arka Sokaklar son bölüm tek parça izle!

Arka Sokaklar 590. Bölümüyle Kanal D'de yayınlandı. Arka Sokaklar 590. Bölümde Koronavirüse yakalanan Ali nefes alamaz ve yoğun bakıma alınır. Ali ölecek mi? Arka Sokaklar 590. bölüm full izlemek için aşağıdaki linke tıklayın.

ARKA SOKAKLAR 590. BÖLÜM FULL İZLE

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ARKA SOKAKLAR 590. BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Arka Sokaklar 590. son bölümde Ali, koronaya yakalanıyor ve hastanede ölümle pençeleşiyor!

Ali, eşi Pınar'ın evden ayrılması ve kendisine sunduğu boşanma resti ile zor zamanlar yaşar.

Sakin bir kafayla düşünmek isteyen Ali, Rıza Babanın evinden ayrılarak polis evine yerleşir. Burada ateşi çıkan Ali kendisini kötü hissetmeye başlar.

Ali ve Pınar arasındaki gerginlik devam etmektedir. Ali operasyonda yorulmaya, zorlanmaya başlar. Bir şeyim yok diye geçiştirir. Bahar ve Hakan'ın zoruyla acile gider ve pcr testide yaptırır. Test sonucu ne yazık ki pozitif çıkar.

Oksijen seviyesi istenilen seviyede olmadığı için hastanede kalması gerekmektedir. Hastalığını Pınar'ın duymasını istemez.

Rıza'da kararına saygı gösterir. Ali ile temasta olan tüm ekip ve ailesine test yapılır. Zeliha covid-19 haberi yapar. Haberi yaparken de Ali'ye yer verir.

Haberlerde Ali'yi gören Pınar deliye döner. Soluğu doğru hastanede alır. Ali'nin durumu ağırlaşır. Entübe edilmesi gerekmektedir...

Rıza Baba, Zeliş'e yaptırdığı bir haber ile Pınar'ın olayı öğrenmesini sağlar. Pınar hemen İstanbul'a gelir ve eşinin kötü haline şahit olur. Bu sırada Ali giderek fenalaşır ve nefes almakta sıkıntı çeker.

Onun bu durumunu Bahar ve Hakan fark eder. Bir olaydan dolayı hastanede olduklarından Ali doktora görünür. Doktor korona testinin pozitif çıktığını söyleyince hemen karantinaya alınır. Nefes almakta zorlanan Ali yoğun bakıma alınır.

Öksürükten boğulma noktasına gelen Ali'ye doktorlar hemen müdahale ederler. Dışarıda ise, Rıza Baba ve Pınar olanları korku dolu gözlerle izlerler.

Cemal, Selvi'nin yanında içtiği çaydan sonra bayılır. Selvi, Cemal'in baygın haldeki görüntülerini kaydeder. Ezgi büyük üzüntü içerisinde görüntüleri izler. Cemal, bu durumu Ezgi'ye ve ekibe açıklamaya çalışır.

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