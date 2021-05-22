İSTANBUL 22°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Mayıs 2021 Cumartesi / 10 Sevval 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,3672
  • EURO
    10,234
  • ALTIN
    502.297
  • BIST100
    1459.57
  • Haberler
  • >
  • Dizi
  • >
  • Uyanış Büyük Selçuklu 33. Bölüm fragmanı yayınlandı! Uyanış Büyük Selçuklu 33. yeni bölümde ne olacak?
Dizi

Uyanış Büyük Selçuklu 33. Bölüm fragmanı yayınlandı! Uyanış Büyük Selçuklu 33. yeni bölümde ne olacak?

Uyanış Büyük Selçuklu 33. bölüm fragmanı yayınlandı. Pazartesi akşamı TRT1'de yayınlanan son bölümün ardından Uyanış Büyük Selçuklu 33. yeni bölümden ilk fragman ekrana geldi. Uyanış Selçuklu'nun bu hafta yayınlanacak olan yeni bölüm fragmanında Başulu Hatun'un kardeşi Hasan Sabbah'ın ortaya attığı fitne ile Melikşah'a hesap sormaya gelir. Başulu'yu götürmek isteyen kardeşine Melikşah rest çeker. İşte Kuruluş Osman 60. yeni bölümden ilk fragman.

22 Mayıs 2021 Cumartesi 12:49 - Güncelleme: 22 Mayıs 2021 Cumartesi 12:49
ABONE OL

Uyanış Büyük Selçuklu 33. bölüm fragmanı yayınlandı. Başrollerinde Ekin Koç, Buğra Gülsoy, Hatice Şendil, Gürkan Uygun, Leyla Lydia Tuğutlu, Sevda Erginci, Mehmet Özgür, Cemal Toktaş, Leyla Feray, İlker Kızmaz gibi isimlerin rol aldığu Uyanış Büyük Selçuklu 33. bölüm fragmanında Başulu Hatun'un kardeşi Melikşah'ın sarayına gelerek kardeşini götürmek ister. Başulu hatun kardeşiyle birlikte gidecek mi? Uyanış Büyük Selçuklu 33. yeni bölümde ne olacak? İşte Uyanış Büyük Selçuklu 33. Bölüm fragmanı

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU 33. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

TRT1 ekranlarında yayınlanan Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin 33. yeni bölümünden ilk görüntüler yayınlandı. Uyanış Selçuklu 33. bölümde Hasan Sabbah, Başulu'nun yaşadığını kardeşine söyler. Başulu hatunun kardeşi ise Melikşah'ın kardeşini saraya almamasını sindiremez.


UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU 33. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Uyanış: Büyük Selçuklu 33. bölüm fragmanına Melikşah'ın Başulu'nun kardeşi Batur Alp'e söylediği "Hükmümüz kimseyi alakadar etmez. İki oğlumun anasını götürmeye de kimsenin gücü yetmez. Bizi kardaş kanı dökmeye mecbur etmeyesin!" sözü damga vurdu.

Hasan Sabbah, Melikşah'ın Kuvel seferine mani olmak için ailesine fesat sokar. Başulu'nun yaşadığını kardeşine söyler. Başulu Hatun'un kardeşi ise Melikşah'a hesap sorar ve kardeşini götürmek ister. Başulu Hatun, kardeşiyle birlikte gidecek mi?

Diğer yandan Zübeyde Hatun, Terken Hatun'un ihanetine şahit olur. Onun adamlarını derdest edilmesi talimatını verir.

"Uyanış: Büyük Selçuklu" dizisinde Ekin Koç, Buğra Gülsoy, Hatice Şendil, Gürkan Uygun, Leyla Lydia Tuğutlu, Sevda Erginci, Mehmet Özgür, Cemal Toktaş, Osman Sonant, Leyla Feray, İlker Kızmaz, Ali Gözüşirin, Çiğdem Selışık Onat, Murat Garipağaoğlu, Nik Xhelilaj ve Erdem Akakçe gibi birbirinden önemli isimler rol alıyor.

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU ÖNCEKİ BÖLÜMDE NELER OLDU?

Uyanış Büyük Selçuklu son bölümde Terken, askerlerinin zehirlenmesine rağmen Sencer'in Şelemzar kuşatmasına devam ettiğini ve gözden düşürmeye çalıştığı melikin pes etmeye yanaşmadığını öğrenecektir. Bu öğrendikleri neticesinde yaşadığı şokla doğumu erkenden başlar ve oğlu Mahmud'u doğurur.

Veliaht olma ihtimalini düşünerek yıllardır istediği erkek evladı doğurması Terken'i taht konusunda şimdiden telaşa sokmuştur.

Bozkır Arslanı Celaleddin 1. bölüm izle (ilk bölüm)

Kuruluş Osman 59. bölüm izle tek parça!

Kuruluş Osman 60. yeni bölümde ne olacak?

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.