22 Mayıs 2021 Cumartesi 12:49 - Güncelleme: 22 Mayıs 2021 Cumartesi 12:49

Uyanış Büyük Selçuklu 33. bölüm fragmanı yayınlandı. Başrollerinde Ekin Koç, Buğra Gülsoy, Hatice Şendil, Gürkan Uygun, Leyla Lydia Tuğutlu, Sevda Erginci, Mehmet Özgür, Cemal Toktaş, Leyla Feray, İlker Kızmaz gibi isimlerin rol aldığu Uyanış Büyük Selçuklu 33. bölüm fragmanında Başulu Hatun'un kardeşi Melikşah'ın sarayına gelerek kardeşini götürmek ister. Başulu hatun kardeşiyle birlikte gidecek mi? Uyanış Büyük Selçuklu 33. yeni bölümde ne olacak? İşte Uyanış Büyük Selçuklu 33. Bölüm fragmanı

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU 33. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

TRT1 ekranlarında yayınlanan Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin 33. yeni bölümünden ilk görüntüler yayınlandı. Uyanış Selçuklu 33. bölümde Hasan Sabbah, Başulu'nun yaşadığını kardeşine söyler. Başulu hatunun kardeşi ise Melikşah'ın kardeşini saraya almamasını sindiremez.





UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU 33. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Uyanış: Büyük Selçuklu 33. bölüm fragmanına Melikşah'ın Başulu'nun kardeşi Batur Alp'e söylediği "Hükmümüz kimseyi alakadar etmez. İki oğlumun anasını götürmeye de kimsenin gücü yetmez. Bizi kardaş kanı dökmeye mecbur etmeyesin!" sözü damga vurdu.

Hasan Sabbah, Melikşah'ın Kuvel seferine mani olmak için ailesine fesat sokar. Başulu'nun yaşadığını kardeşine söyler. Başulu Hatun'un kardeşi ise Melikşah'a hesap sorar ve kardeşini götürmek ister. Başulu Hatun, kardeşiyle birlikte gidecek mi?

Diğer yandan Zübeyde Hatun, Terken Hatun'un ihanetine şahit olur. Onun adamlarını derdest edilmesi talimatını verir.

"Uyanış: Büyük Selçuklu" dizisinde Ekin Koç, Buğra Gülsoy, Hatice Şendil, Gürkan Uygun, Leyla Lydia Tuğutlu, Sevda Erginci, Mehmet Özgür, Cemal Toktaş, Osman Sonant, Leyla Feray, İlker Kızmaz, Ali Gözüşirin, Çiğdem Selışık Onat, Murat Garipağaoğlu, Nik Xhelilaj ve Erdem Akakçe gibi birbirinden önemli isimler rol alıyor.

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU ÖNCEKİ BÖLÜMDE NELER OLDU?

Uyanış Büyük Selçuklu son bölümde Terken, askerlerinin zehirlenmesine rağmen Sencer'in Şelemzar kuşatmasına devam ettiğini ve gözden düşürmeye çalıştığı melikin pes etmeye yanaşmadığını öğrenecektir. Bu öğrendikleri neticesinde yaşadığı şokla doğumu erkenden başlar ve oğlu Mahmud'u doğurur.

Veliaht olma ihtimalini düşünerek yıllardır istediği erkek evladı doğurması Terken'i taht konusunda şimdiden telaşa sokmuştur.

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