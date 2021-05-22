Ünlü oyuncu Uyanış Büyük Selçuklu kadrosuna dahil oldu!

22 Mayıs 2021 Cumartesi 13:29 - Güncelleme: 22 Mayıs 2021 Cumartesi 13:29

Uyanış Büyük Selçuklu dizisine bomba transfer! Çukur dizisindeki performansıyla yükselişe geçen Barış Arduç, Uyanış Büyük Selçuklu ekibine dahil olacak. Uyanış Büyük Selçuklu'da Sultan Alparslan karakterini üstlenecek olan Barış Arduç, daha önce Deliha, Kiralık Aşk gibi dizilerde de rol aldı.

TRT1'de yayına girdiği ilk bölümle beraber iddialı bir çıkış yakalamasının yanı sıra başarısını uzun vadede sürdüren Uyanış Büyük Selçuklu'da yepyeni bir dönem başlıyor.

Dört sezon olarak çekilmesi planlanan Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinde Melikşah döneminin anlatıldığı birinci sezon son bulurken önümüzdeki üç sezon Sultan Alparslan dönemi işlenecek. Sultan Alparslan'ı ise Barış Arduç canlandıracak.

Tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre oyuncu Barış Arduç, önümüzdeki sezonda TRT1'in kaliteli yapımlarından Uyanış Büyük Selçuklu'da Sultan Alparslan karakteriyle izleyenlerin karşısına geçecek.

Geriye dönük anlatımla devam edecek dizide ilk sezon oyuncuları diziye veda edecek.

'Uyanış: Büyük Selçuklu'nun ilk sezonunda; Ekin Koç, Buğra Gülsoy, Hatice Şendil, Gürkan Uygun, Leyla Lydia Tuğutlu, Sevda Erginci, Mehmet Özgür, Cemal Toktaş, Leyla Feray, İlker Kızmaz, İsmail Ege Şaşmaz, Sezin Akbaşoğulları, Kaan Taşener; Ali Gözüşirin, Çiğdem Selışık Onat, Murat Garipağaoğlu ve Erdem Akakçe gibi isimler rol alıyor.

Uyanış: Büyük Selçuklu' dizisi; etkili senaryosu, güçlü oyuncu kadrosu, görsel efektleri, çarpıcı çekim teknikleri ve akıcı anlatımıyla izleyiciden büyük bir beğeni topluyor.

BARIŞ ARDUÇ KİMDİR?

Barış Arduç1987 yılında İsviçre'de dünyaya geldi. Türk dizi ve sinema oyuncusu olan Barış Arduç, İsviçre'nin Scherzingen şehrinde doğup büyüdü. Daha sonra ailesiyle beraber Türkiye'ye kesin dönüş yapan Arduç, ilk ve orta öğrenimini burada tamamladı.

Liseden mezun olduktan sonra Kayseri Erciyes Üniversitesi Spor Akademisini kazandı fakat ilk yılında okula adapte olamayınca İstanbul'a geri döndü. Aktif olarak yüzme, dalgıçlık, futbol, basketbol, hentbol gibi spor dallarıyla uğraşmasının yanı sıra Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu'na bağlı olarak Şile 'de 8 yıl cankurtaranlık yaptı.

Daha sonra tiyatro sanatçısı Ayla Algan ile tanışıp Ekol Drama'da oyunculuk eğitimi aldı. Ardından Sadri Alışık Tiyatrosu'nda teatral eğitimine katıldı ve profesyonel oyunculuğa adım attı.

İlk olarak Küçük Hanımefendi (2011),Dinle Sevgili (2011),Pis Yedili (2011) gibi dizilerde rol aldıktan sonra Benim İçin Üzülme (2012),Bugünün Saraylısı (2013-14) ve Racon: Ailem İçin (2015) gibi dizilerde rol aldı.

Kendisine şimdiki popülerliğini kazandıran Kiralık Aşk (2015) adlı dizide yer aldı. Daha sonrasında Kuzgun ve Çukur adlı dizilerde de rol aldı.