23 Mayıs 2021 Pazar 11:03 - Güncelleme: 23 Mayıs 2021 Pazar 11:03

Masumlar Apartmanı 35. Bölüm Fragmanı yayınlandı! Masumlar Apartmanı 35. yeni bölümde Safiye, Naci'yi tedavi için ikna etmeye çalışıyor. Amerka'da tedavi imkanı olan Naci'ye "Ben senin için, sana rağmen, canım yansa bile her şeyi yaparım" diyor. Dğer yandan Han, İnci'nin Naci konusunda gerçekleri öğrenmesinden korkuyor. Peki İnci konuyu öğrenince ne yapacak? İşte Masumlar Apartmanı 35. Bölüm Fragmanı

MASUMLAR APARTMANI 35. BÖLÜM FRAGMANI





Gülseren Budayıcıoğlu'nun Madalyonun İçi adlı romanından uyarlanarak hayata geçirilen OGM Medya imzalı Masumlar Apartmanı dizisi her hafta Salı günü TRT 1'de yayınlanıyor.

MASUMLAR APARTMANI 35. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

TRT1 ekranlarının sevilen dizisi Masumlar Apartmanı'nın yeni bölüm fragmanında Safiye, Han'ın Naci'yi bodrumda kilitli tuttuğunu öğreniyor. Han'ın bunu yaptığına inanamayan Safiye, çok büyük hayal kırıklığına uğruyor.

Safiye, Naci'yi tedavi için ikna etmeye çalışıyor. Amerka'da tedavi imkanı olan Naci'ye "Ben senin için, sana rağmen, canım yansa bile her şeyi yaparım" diyor. Safiye Naci'yi tedavi olmaya ikna edebilecek mi?

Gülben ise Esat ile birlikte lunaparka gidiyor. Mutluluktan ayakları yere basmayan Gülben, bu yaptıklarıyla kendisinin bile tahmin edemediği boyutta değişiyor.

Masumlar Apartmanı, Salı akşamı TRT1'de.

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Masumlar Apartmanı son bölümde Gülben, saldırıya uğrayan Esat için kendini aşması gereken bir durumla yüz yüze gelir. Safiye ise Naci'nin dönüşüyle birlikte onun hastalığıyla yeniden hüzne boğulur.

Safiye, bir yandan Naci'ye yeniden kavuşmanın mutluluğunu yaşarken diğer yandan da hastalığının ciddiyetini sorgular.

Naci'nin gerçeği Safiye'ye söylemiş olmasından korkan Han diken üstündedir.

Han'ın, İnci'nin Naci'den gerçekleri öğrenmesinden korktuğu için paranoya durumu daha da artar.

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