Barış Arduç'un alacağı ücret dudak uçuklattı!

24 Mayıs 2021 Pazartesi 11:10 - Güncelleme: 24 Mayıs 2021 Pazartesi 11:10

Oyuncu Barış Arduç'un bir GSM operatörünün marka yüzü olduğu iddia edildi. Bu anlaşmadan alacağı ücret ise duyanların ağzını açıkta bıraktı.

Bir GSM operatörünün tanıtım filmi için kamera karşısına geçen 33 yaşındaki ünlü oyuncunun alacağı ücret epeyce yüksek...

SERVET KAZANACAK!

Hürriyet'ten İsmail Bayrak'ın haberine göre; Gupse Özay ile olan mutlu evliliğiyle de sık sık gündeme gelen yakışıklı oyuncu, markayla iki yıllık bir anlaşmaya imza attığı ve 4 milyon TL 'ye anlaştığı söyleniyor.

YENİ PROJESİ İÇİN ELİNİN TERSİYLE İTTİ

Öte yandan daha önce bir dijital platformda yayınlanacak dizide Serenay Sarıkaya ile kamera karşısına geçeceği söylenen Barış Arduç'un, 'Uyanış: Büyük Selçuklu' ile anlaştıktan sonra bu projeden vazgeçtiği iddia edildi.

'Deliha' filmiyle şöhreti yakalayan Barış Arduç, sonrasında 'Kiralık Aşk', 'Kuzgun' adlı dizilerde rol aldı. Oyuncu son olarak 'Çukur' dizisinde 'Arık Böke Erdenet' karakterine hayat verdi.

Ünlü oyuncu Uyanış Büyük Selçuklu kadrosuna dahil oldu!