Özge Özpirinçci yeni diziyle ekranlara geri dönüyor

24 Mayıs 2021 Pazartesi 11:57 - Güncelleme: 24 Mayıs 2021 Pazartesi 11:57

Özge Özpirinçci'nin rol alacağı yeni dizi dijital platformlarda yayınlanacak. Netflix'de yayınlanması beklenen yeni dizinin "İlk ve Son" adında olacağı iddia edildi. Özge Özpirinçci'ye bu dizide Salih Bademci eşlik edecek.

Başrollerinde Özge Özpirinçci ve Salih Bademci'nin yer alacağı dizinin koltuğunda ise Kırmızı Oda'nın yönetmenliğini yapan Cem Karcı oturacak.

ÇEKİMLERİ CUNDA'DA YAPILDI

Çekimleri Cunda Adası'nda yapılan dizinin çekimleri sona erdi. Dizinin 2021 yılı içerisinde izleyici karşısına çıkacağını belirtilirken, yeni bir dizi için kamera karşısına geçmeye hazırlanan oyuncu Özge Özpirinçci de imaj tazeledi.

Televizyongazetesi'nin haberine göre; Hakan Bonomo'nun senaryosunu yazdığı ve yönetmenliğini de Cem Karcı'nın üstlendiği 'İlk ve Son' dizisinde rol alacağı öğrenilen Özpirinçci, saçlarının yeni halinin Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özge Özpirinçci, yeni karakter notunu düştüğü bir paylaşımda uzun saçlarıyla dikkat çekti.

İşte Özge Özpirinçci'nin "Yeni karakter yükleniyor" notuyla paylaştığı son hali...

'Kadın' dizisinde canlandırdığı 'Bahar' karakteriyle milyonların beğenisini kazanan ünlü oyuncu Özge Özpirinçci dizinin ekranlara veda etmesinin ardından Kıvanç Tatlıtuğ ile başrolünü paylaştığı "Bir Denizaltı Hikayesi" isimli dizide oynadı.