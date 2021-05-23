23 Mayıs 2021 Pazar 12:26 - Güncelleme: 23 Mayıs 2021 Pazar 12:26

Kanunsuz Topraklar dizisinin çekimleri için hazırlıklar başladı. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken Kanunsuz Topraklar dizisiyle ilgili detaylar merak edilmeye başladı. Diziyi merak eden izleyici "Kanunsuz Topraklar oyuncularının isimleri, konusu ve nerede çekiliyor?" gibi sorulara cevap aramaya başladı. Kanunsuz Topraklar'ın başrollerinde Uğur Güneş ve Esra Bilgiç gibi isimler olacak. Peki Kanunsuz Topraklar konusu nedir? İşte Kanunsuz Topraklar oyuncuları ve dizinin konusu

KANUNSUZ TOPRAKLAR OYUNCULARI KİMLER?

Kanunsuz Topraklar'ın yapımcılığını Faruk Turgut, senaryosunu Zülküf Yücel ve yönetmenliğini ise Faruk Teber üstleniyor. Kanunsuz Topraklar'ın başrollerinde Uğur Güneş ve Esra Bilgiç gibi isimler olacak.

İşte Bir Zamanlar Çukurova dizisinin başrol oyuncusu Uğur Güneş(Yılmaz) ve Ramo dizisinin kadın başrol oyuncusu Esra Bilgiç(Sibel) ile birlikte Kanunsuz Topraklar dizisinde buluşacak olan diziyle ilgili detaylar..

KANUNSUZ TOPRAKLAR OYUNCULARI KİMLER?

Kanunsuz Topraklar Gülfem (Esra Bilgiç)

Kanunsuz Topraklar'ın başrol oyuncusu olan Esra Bilgiç maden şirketi sahibi Malik'in kızı Gülfem'i canlandıracak. Uğur Güneş'in canlandırdığı Davut'la aşk yaşayan Gülfem'in hikayesi çarpıcı sahnelerle ekrana taşınacak.

Kanunsuz Topraklar Davut (Uğur Güneş)

Esra Bilgiç'le başrolde yer alan Uğur Güneş babası maden işçisi olan bir genci canlandırıyor. Davut ve Gülfem karakterleriyle bir araya gelen başarılı ikili merakla bekleniyor.

Kanunsuz Topraklar Ali Gedik (Necip Memili)

Necip Memili Kanunsuz Topraklar'ın önemli rollerinden biri olan Ali Gedik karakteriyle ekranda olacak. Ali Gedik bir maden patronudur.

Ali Erkazan (Tahir)

Ali Erkazan 68 yaşındadır ve aslen Samsunludur. Ankara Sanat Tiyatrosunda 15 yıl görev alan Ali Erkazan özellikle En Son Babalar Duyar dizisinde Mehmet karakteri ile tanınmıştır. Aykut Enişte ve Kayseri Aslanı filmlerinde yer almıştır. Tahir Davut'un babasıdır. Aynı zamanda da madenin deneyimli işçilerinden biridir.

Kanunsuz Topraklar Malik (Murat Daltaban)

Gülfem, Behice ve Fikriye'nin babası. Bir maden şirketi sahibini canlandırcak Murat Daltaban Kanunsuz Topraklar'da Malik karakteriyle ekranda olacak.

Kanunsuz Topraklar Avukat Yavuz (Kaan Taşaner)

Malik'in avukatı Yavuz karakteri başarılı oyuncu Kaan Taşaner tarafından canlandırılacak.

Kanunsuz Topraklar Behice ve Fikriye

Gülfem'in kız kardeşleri olan Behice ve Fikriye Malik'in kızları olarak Kanunsuz Topraklar'da yer alıyor. Behice karakteri Eylül Su Sapan, Fikriye karakteri ise Serdem Paçal tarafından canlandırılacak.

Kanunsuz Topraklar Tahir (Ali Erkazan)

Davut'un babası olan Tahir aynı zamanda bir maden işçisidir. Ali Erkazan Tahir karakteriyle ekranda olacak.

Kanunsuz Topraklar Fatma (Mine Teber)

Usta oyuncu Mine Teber de Kanunsuz Topraklar kadrosunda. Davut'un annesi ve Tahir'in eşi olarak seyirci karşısına çıkacak.

Kanunsuz Topraklar Cemal (Doğaç Yıldız)

Davut'un kardeşi Tahir ve Fatma'nın oğlu olarak ekrana gelecek Doğaç Yıldız Cemal karakterini canlandıracak.

Kanunsuz Topraklar Eyüp (Onur Kaya)

Davut ve Cemal'in kardeşi olan Eyüp ise Onur Kaya tarafından canlandırılacak.

Kanunsuz Topraklar Asude (Ezgi Çelik)

Kanunsuz Topraklar'da Asude karakteri ise başarılı sanatçı Ezgi Çelik'e emanet. Ezgi Çelik Kanunsuz Topraklar'da bir şarkıcıyı canlandıracak.

KANUNSUZ TOPRAKLAR KONUSU NEDİR?

FOX TV'nin yeni dizisi Kanunsuz Topraklar'ın yapımcılığını Faruk Turgut, senaryosunu Zülküf Yücel ve yönetmenliğini ise Faruk Teber üstlenecek. Kanunsuz Topraklar oyuncuları Uğur Güneş ve Esra Bilgiç olacak. Dizi de Zonguldak'ta kömür madeni işleterek zengin olan Malik beyin kızı Gülfem ile Malik beyin madeninde işçi olarak çalışan Davut'un arasındaki imkansız aşk anlatılacak. Kanunsuz Topraklar dizisi İstanbul'da çekilecek ancak hikaye Zonguldak'ta geçecek. Kısacası Kanunsuz Topraklar'da 1940'lı yıllarda Zonguldak'ta maden işçileri ve maden patronunun mücadelesi Gülfem ve Davut'un aşk hikayesi ile harmanlanıyor.

KANUNSUZ TOPRAKLAR NEREDE ÇEKİLİYOR?

Kanunsuz Topraklar ilk bölüm çekimleri Zonguldak'ta yapılırken daha sonra çekimler İstanbul'da devam edecek.