29 Eylül 2021 Çarşamba 23:53 - Güncelleme: 29 Eylül 2021 Çarşamba 23:53

Sadakatsiz 32. bölümüyle izleyenlerini yine ekran başına kilitledi. Ekranların sevilen dizisi Sadakatsiz, yeni sezonuyla Kanal D ekranlarında izleyenleriyle buluştu. Sadakatsiz 32. bölümde Derin yaşadıkları için Asya'yı suçlamaktadır. Öte yandan Ali de tüm hıncını Volkan'dan çıkartır. Asya, Volkan ve Derin üçgeninde neler olacak? Sadakatsiz'in yeni sezonundan ilk bölümü kaçıranlar için Sadakatsiz 32.bölüm full izleme linki.

Sadakatsiz 32. bölümüyle izleyenlerine kavuştu. Doctor Foster dizisinin uyarlaması olan Sadakatsiz dizisinin yeni sezon 32. Bölümünde; Asya beklenmedik bir durum ile karşı karşıya kalır... Asya ve Volkan barıştı mı? Derin'e ne oldu? Kader baştan mı yazılıyor? Sadakatsiz 32.bölüm full izle (yeni sezon)

SADAKATSİZ 32.BÖLÜM FULL İZLE!

Kanal D'nin geçtiğimiz sezona damgasını vuran dizisi Sadakatsiz, yeni sezonun ilk bölümü ile ekrana geldi.

Başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk'a Melis Sezen'in eşlik ettiği dizinin yeni bölümünün konusu şöyle;

Asya, Derin ile yaşadığı kazanın ardından İstanbul'da oğlu Ali ve Nil ile yeni bir başlangıç yapmıştır.

Acil serviste doktorluk yapmaya karar veren Asya, oğlu Ali'nin de mutlu olduğunu düşündüğü yeni bir hayat yaşamaktadır.

Volkan ise kazanın ardından tekerlekli sandalyeye bağlı kalan Derin ile Tekirdağ'da kalmıştır.

Aradan geçen aylar sonra, Bahar ve Melih'in düğününe giderken yolda yaşadığı olay Asya'nın hayatında yeni bir sayfa açar.

Asya, kaza sonrası karşıdaki araçtan yaralıyı çıkarıp kalp masajı yapıyor.

Berkay Ateş'in hayat verdiği Aras karakterinin, Asya'nın arabasına çarpmamak için direksiyon kırdığı ve arabanın takla attığı görülüyor.

Kaza sonrası yaralıyı kurtaran Asya, toparlanıp düğüne yetişiyor. Asya ve Volkan, Bahar ile Melih'in düğününde bir araya geliyor.

Diğer yandan Ali'nin sakladığı gerçek Asya'yı sarsacaktır... Ali yine ne saklıyor?

Ali'nin babasına söylediği, 'Keşke sen ölseydin de başımıza bunca şey gelmeseydi!' sözleri dikkat çekiyor.

Yapımcılığını Medyapım ve Mednova'nın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt'un yer aldığı, Sadakatsiz'in dizisinin kadrosunda Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Berkay Ateş' in yanı sıra usta oyuncu Burak Sergen, Özge Özder, Yeliz Kuvancı, Ali İl, Nazlı Bulum, Gözde Seda Altuner, Emir Taro Tekin, Alp Akar, Mutlunur Lafçı, Doğan Can Sarıkaya, Dora Dalgıç yer alıyor.

Sadakatsiz yeni bölümleri ile her Çarşamba akşamı Kanal D'de...