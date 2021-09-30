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Medya

29 Eylül 2021 Çarşamba reyting sonuçları! Sadakatsiz, Kanunsuz Topraklar reyting sıralaması

29 Eylül 2021 Çarşamba günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları merak ediliyor. Çarşamba akşamı; Yalancı, Venom: Zehirli Öfke, Sadakatsiz, Kanunsuz Topraklar, Hükümet Kadın, Dünya Hali ve MasterChef Türkiye izleyenleriyle buluştu. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor. Peki Çarşamba reyting sıralaması nasıl şekillendi? İşte 29 Eylül 2021 reyting sonuçları

30 Eylül 2021 Perşembe 09:17 - Güncelleme: 30 Eylül 2021 Perşembe 09:17
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29 Eylül reyting sonuçları açıklandı mı? Çarşamba akşamı yayınlanan dizi ve programlar arasında en çok izlenen yapımlar TİAK tarafından sıralandı. Çarşamba akşamı Kanal D'de Sadakatsiz, Atv'de Venom: Zehirli Öfke, Star Tv'de Hükümet Kadın, FOX Tv'de Kanunsuz Topraklar, Tv8'de MasterChef Türkiye, TRT1'de Dünya Hali, Show Tv'de Yalancı, reytinglerde kıyasıya mücadele etti. Peki Çarşamba reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? İşte 29 Eylül 2021 reyting sonuçları

Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belli oldu. İşte Çarşamba dizi ve filmlerinin reyting sıralaması

29 EYLÜL 2021 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

29 Eylül tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Geçen hafta Çarşamba akşamının reyting sonuçlarında ise Total izleyici grubunda birincilikte MasterChef Türkiye, ikincilikte Esra Erol'da, üçüncülükte ise Müge Anlı ile Tatlı Sert yer aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada MasterChef Türkiye, ikincilikte Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncülükte ise Müge Anlı ile Tatlı Sert yer aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada MasterChef Türkiye, ikincilikte Müge Anlı ile Tatlı Sert, üçüncülükte ise Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

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