29 Eylül 2021 Çarşamba 20:00 - Güncelleme: 29 Eylül 2021 Çarşamba 20:00

FOX TV'nin yeni dizisi Kanunsuz Topraklar izleyiciyle buluştu. 29 Eylül 2021 Çarşamba akşamı ilk bölümüyle ekrana gelen Kanunsuz Topraklar'ın başrollerinde Uğur Güneş, Esra Bilgiç ve Necip Memili yer alırken, yönetmenliğini Faruk Teber üstleniyor. Dizi, madenci Davut ile maden sahibinin kızı Gülfem arasında yaşanacak imkansız aşkı konu alıyor. Kanunsuz Topraklar 1. Bölümü izlemek için haberimizdeki linketıklayın. Kanunsuz Topraklar 1.Bölüm full İzle (ilk bölüm)

KANUNSUZ TOPRAKLAR 1. BÖLÜM İZLE (İLK BÖLÜM)

Kanunsuz Topraklar dizisi FOX ekranlarında ekran yolculuğuna başladı. FOX Tv ekranlarında yayınlanmaya başlayan dizinin yönetmenliğini Faruk Teber yürütürken, senaryosunu da Zülküf Yücel kaleme alıyor.

KANUNSUZ TOPRAKLAR 1. BÖLÜM ÖZETİ

1939 senesi, Zonguldak. Şehrin kömür madenlerinden birinde babası ve kardeşleriyle maden işçiliği yapan Davut, anası ve 6 yaşındaki küçük kardeşiyle mütevazı bir hayat sürmektedir.

Gündüz vardiyasını devraldıkları bir sabah çalıştıkları madende meydana gelen bir göçükle birlikte 9 kişi hayatını kaybeder.

Aralarında Davut'un babası da vardır. Giden canların sorumlusu madenin sahibi olan Malik Bey'dir. Çünkü Davut'un bütün uyarılarına rağmen önlem almamıştır. Kızları Gülfem, Behice ve Fikriye'yle zengin bir hayat yaşayan Malik Bey suçlamalardan kolaylıkla sıyrılınca Davut adaleti kendi sağlamaya karar vererek harekete geçer.

KANUNSUZ TOPRAKLAR KONUSU

1939 yılında kömür şehri Zonguldak'ta bir kasabada madenci Davut, kardeşleri ve anne-babasıyla mütevazı bir hayat sürmektedir. Madenin sahibi Paşazade Malik Bey adında zengin bir adamdır. Yağmurun çok yağdığı bir gün uyarıları dikkate almayan Malik Bey yüzünden beklenen olur ve maden çöker. Davut, bu düzene karşı sesini yükseltmeye karar verir. Malik Bey'in de Davut için hiç beklenmeyen bir teklifi vardır.

Malik Bey'in kızı Gülfem hayatın gerçeklerinden uzak, korunarak büyütülmüştür. Gülfem; ele avuca gelmez, söz dinlemez, hatta kaba-saba bir adam olarak gördüğü Davut'a zamanla içten içe hayranlık duymaya başlar.

Malik Bey ise kızı Gülfem'i, Ali Gelik adında zengin bir maden patronuyla evlendirmeyi düşünmektedir...

KANUNSUZ TOPRAKLAR OYUNCULARI

Murat Daltaban, Kaan Taşaner, Doğaç Yıldız, Eylül Su Sapan, Serdem Paçal, Hazar Motan, Onay Kaya, Mine Şenhuy Teber, Ezgi Çelik, Onuryay Evrentan, Derinsu Akkuş, Bora Sivri, Mustafa Dinç, Hakan Aydın, Arif Diren, Şekip Taşpınar, Soner Türker, Doğaç Gözüdeli, Umay Anadolu Kaboğlu, Mısra Tüfek, Rana Kayacan, Hür Can Davran, İhsan İlhan ve Ali Erkazan.