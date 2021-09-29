29 Eylül 2021 Çarşamba 15:42 - Güncelleme: 29 Eylül 2021 Çarşamba 15:42

Kanunsuz Topraklar dizisi FOX ekranlarında ekran yolculuğuna başlıyor. Kanunsuz Topraklar oyuncuları, dizinin ilk bölümünün ekrana gelecek olmasıyla birlikte araştırılmaya başlandı. FOX Tv ekranlarında yayınlanacak olan dizinin yönetmenliğini Faruk Teber yürütürken, senaryosunu da Zülküf Yücel kaleme alıyor. Peki Kanunsuz Topraklar oyuncuları kimlerdir? İşte yeni dizi Kanunsuz Topraklar'ın konusu ve oyuncu kadrosu

KANUNSUZ TOPRAKLAR OYUNCULARI

Murat Daltaban, Kaan Taşaner, Doğaç Yıldız, Eylül Su Sapan, Serdem Paçal, Hazar Motan, Onay Kaya, Mine Şenhuy Teber, Ezgi Çelik, Onuryay Evrentan, Derinsu Akkuş, Bora Sivri, Mustafa Dinç, Hakan Aydın, Arif Diren, Şekip Taşpınar, Soner Türker, Doğaç Gözüdeli, Umay Anadolu Kaboğlu, Mısra Tüfek, Rana Kayacan, Hür Can Davran, İhsan İlhan ve Ali Erkazan.

KANUNSUZ TOPRAKLAR KONUSU

1939 yılında kömür şehri Zonguldak'ta bir kasabada madenci Davut, kardeşleri ve anne-babasıyla mütevazı bir hayat sürmektedir. Madenin sahibi Paşazade Malik Bey adında zengin bir adamdır. Yağmurun çok yağdığı bir gün uyarıları dikkate almayan Malik Bey yüzünden beklenen olur ve maden çöker. Davut, bu düzene karşı sesini yükseltmeye karar verir. Malik Bey'in de Davut için hiç beklenmeyen bir teklifi vardır.

Malik Bey'in kızı Gülfem hayatın gerçeklerinden uzak, korunarak büyütülmüştür. Gülfem; ele avuca gelmez, söz dinlemez, hatta kaba-saba bir adam olarak gördüğü Davut'a zamanla içten içe hayranlık duymaya başlar. Malik Bey ise kızı Gülfem'i, Ali Gelik adında zengin bir maden patronuyla evlendirmeyi düşünmektedir...

KANUNSUZ TOPRAKLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Oyuncu kadrosuyla dikkatleri çeken bir dönem dizisi olan Kanunsuz Topraklar'ın ilk bölümü 29 Eylül Çarşamba akşamı saat 20:00'de FOX Tv'de olacak.

İşte Bir Zamanlar Çukurova dizisinin başrol oyuncusu Uğur Güneş(Yılmaz) ve Ramo dizisinin kadın başrol oyuncusu Esra Bilgiç(Sibel) ile birlikte Kanunsuz Topraklar dizisinde buluşacak olan diziyle ilgili detaylar..

KANUNSUZ TOPRAKLAR OYUNCULARI KİMLER?

Kanunsuz Topraklar Gülfem (Esra Bilgiç)

Kanunsuz Topraklar'ın başrol oyuncusu olan Esra Bilgiç maden şirketi sahibi Malik'in kızı Gülfem'i canlandıracak. Uğur Güneş'in canlandırdığı Davut'la aşk yaşayan Gülfem'in hikayesi çarpıcı sahnelerle ekrana taşınacak.

Kanunsuz Topraklar Davut (Uğur Güneş)

Esra Bilgiç'le başrolde yer alan Uğur Güneş babası maden işçisi olan bir genci canlandırıyor. Davut ve Gülfem karakterleriyle bir araya gelen başarılı ikili merakla bekleniyor.

Kanunsuz Topraklar Ali Gedik (Necip Memili)

Necip Memili Kanunsuz Topraklar'ın önemli rollerinden biri olan Ali Gedik karakteriyle ekranda olacak. Ali Gedik bir maden patronudur.

Ali Erkazan (Tahir)

Ali Erkazan 68 yaşındadır ve aslen Samsunludur. Ankara Sanat Tiyatrosunda 15 yıl görev alan Ali Erkazan özellikle En Son Babalar Duyar dizisinde Mehmet karakteri ile tanınmıştır. Aykut Enişte ve Kayseri Aslanı filmlerinde yer almıştır. Tahir Davut'un babasıdır. Aynı zamanda da madenin deneyimli işçilerinden biridir.

Kanunsuz Topraklar Malik (Murat Daltaban)

Gülfem, Behice ve Fikriye'nin babası. Bir maden şirketi sahibini canlandırcak Murat Daltaban Kanunsuz Topraklar'da Malik karakteriyle ekranda olacak.

Kanunsuz Topraklar Avukat Yavuz (Kaan Taşaner)

Malik'in avukatı Yavuz karakteri başarılı oyuncu Kaan Taşaner tarafından canlandırılacak.

Kanunsuz Topraklar Behice ve Fikriye

Gülfem'in kız kardeşleri olan Behice ve Fikriye Malik'in kızları olarak Kanunsuz Topraklar'da yer alıyor. Behice karakteri Eylül Su Sapan, Fikriye karakteri ise Serdem Paçal tarafından canlandırılacak.

Kanunsuz Topraklar Tahir (Ali Erkazan)

Davut'un babası olan Tahir aynı zamanda bir maden işçisidir. Ali Erkazan Tahir karakteriyle ekranda olacak.

Kanunsuz Topraklar Fatma (Mine Teber)

Usta oyuncu Mine Teber de Kanunsuz Topraklar kadrosunda. Davut'un annesi ve Tahir'in eşi olarak seyirci karşısına çıkacak.

Kanunsuz Topraklar Cemal (Doğaç Yıldız)

Davut'un kardeşi Tahir ve Fatma'nın oğlu olarak ekrana gelecek Doğaç Yıldız Cemal karakterini canlandıracak.

Kanunsuz Topraklar Eyüp (Onur Kaya)

Davut ve Cemal'in kardeşi olan Eyüp ise Onur Kaya tarafından canlandırılacak.

Kanunsuz Topraklar Asude (Ezgi Çelik)

Kanunsuz Topraklar'da Asude karakteri ise başarılı sanatçı Ezgi Çelik'e emanet. Ezgi Çelik Kanunsuz Topraklar'da bir şarkıcıyı canlandıracak.

KANUNSUZ TOPRAKLAR NEREDE ÇEKİLİYOR?

Kanunsuz Topraklar ilk bölüm çekimleri Zonguldak'ta yapılırken daha sonra çekimler İstanbul'da devam edecek.