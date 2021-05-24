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Dizi

Aşkın Tarifi dizisi ne zaman başlayacak? Aşkın Tarifi dizisi konusu ve oyuncuları

Aşkın Tarifi dizisinin çekimleri başladı. Yaz sezonunun gelmesiyle birlikte birçok dizi sezon finali yaparken yeni yapımlar için de hazırlıkla başladı. Yeni yapımlardan biri olan Aşkın Tarifi dizisinden ilk fragman yayınlandı. Fragmanı çok konuşulan yeni dizi, Kanal D ekranlarında yayınlanacak. Peki Aşkın Tarifi dizisi konusu nedir? Aşkın Tarifi oyuncuları kimler? İşte dizinin yayınlanacağı tarih

24 Mayıs 2021 Pazartesi 12:56 - Güncelleme: 24 Mayıs 2021 Pazartesi 12:56
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Aşkın Tarifi dizisi izleyicisiyle buluşacak. NTC Medya imzalı Aşkın Tarifi dizisinin yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp, yönetmenliğini ise Deniz Koloş üstleniyor. Başrollerinde Kadir Doğulu ile Serra Arıtürk'ün oynadığı yeni dizi Aşkın Tarifi ilk bölümü ile yakın bir zamanda başlıyor. Peki Aşkın Tarifi dizisi ne zaman başlayacak? Aşkın Tarifi dizisi konusu nedir? İşte Aşkın Tarifi oyuncuları ve hikayesi

AŞKIN TARİFİ DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kanal D'nin yeni dizisi Aşkın Tarifi, yayın hayatına başlamak için gün saymaya başladı.

Aşkın Tarifi dizisi ilk bölümünü; 7 Haziran Pazartesi, saat 20.00'da Kanal D ekranlarından yayınlayacak.

AŞKIN TARİFİ DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Fragmanı ile adından sıkça söz ettirmeye başlayan Kanal D'nin yeni dizisi Aşkın Tarifi dizisinin konusu adından da anlaşılacağı gibi yemekle ilgili.

Kendi halinde bir kebap ustası olan Fırat, kaderiyle oynayan yaşam koçu Doktor Aşk'a haddini bildirmek ister. Fırat'ın öfkesini dindirmek için çıktığı yolculuk, bir Fransız restoranında mola vermesiyle devam eder. Fırat, geçmişte tutkunu olduğu mutfağa yeniden kavuşurken; restoranın sahibi, Naz Soyluer sayesinde de gerçek aşka düşer. Doğu ve batı mutfaklarını harmanlayan, yemek sihirbazı Fırat Şef, ilerleyen bölümlerde bir tek "aşkın tarifi"nin olmadığını anlayacaktır.

AŞKIN TARİFİ OYUNCULARI KİMLER?

Başrollerini Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk'ün paylaştığı dizide; Cem Davran, Alper Saldıran ve Yasemin Baştan gibi ünlü isimler yer alıyor. Usta oyunculara Aşkın Tarifi dizisinde Ümmü Putgül, İdil Sivritepe, Atakan Yılmaz, Elif Melda Yılmaz, Mehmet Şeker, Deniz Gürkan, Gökhan Niğdeli, Selim Akgül, Onur Yakıcı ve Batuhan Bayır gibi oyuncular eşlik ediyor.

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