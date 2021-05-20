20 Mayıs 2021 Perşembe 18:14 - Güncelleme: 20 Mayıs 2021 Perşembe 18:14

Kuruluş Osman 60. bölüm fragmanı yayınlandı. Çarşamba akşamı Atv'de yayınlanan son bölümün ardından Kuruluş Osman 60. yeni bölümden ilk fragman ekrana geldi. Kuruluş Osman'ın bu hafta yayınlanacak olan yeni bölüm fragmanında Osman Bey, çocuklarının annesi olacak Malhun Hatun ile evleniyor. Bala Hatun'un içi kan ağlasa da bu düğünü bir kenardan izlemekle yetiniyor. Osman Bey'in düğününde neler olacak? İşte Kuruluş Osman 60. yeni bölümden ilk fragman.

KURULUŞ OSMAN 60. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Genel yönetmenliğini Metin Günay'ın üstlendiği, senaryosunu da Mehmet Bozdağ, Ozan Bodur, Atilla Engin ve Aslı Zeynep Peker Bozdağ'ın kaleme aldığı reyting rekoruna imza atan Kuruluş Osman dizisinin 60. yeni bölümünde Osman bey Malhun Hatunla evleniyor.

Obada düğün sevinci yaşanırken Togay ise düğünü kana bulamak için kolları sıvıyor.

Kuruluş Osman 60. bölüm fragmanına Osman beye düğünde söylenen "Boyun Beylik, Beyliğin Devlet, Alpların ordu olacak inşallah" sözü damga vurdu.

Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği Kuruluş Osman, Çarşamba akşamı atv ekranlarında yayınlanıyor.

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Atv ekranlarının sevilerek izlenen dizisi Kuruluş Osman son bölümde Togay, Osman ile olan anlaşmayı bozuyor. Obadaki kadın ve çocuklar dahil herkesin kanını dökmeye yemin eden Togay, "Yer yarılacak, gökten kan yağacak!" diyerek Kayı'ya saldırmaya hazırlanıyor.

UMUR BEY'İN OBASINA MOĞOL BASKINI

Osman Bey'in uyarılarına kulak asmadan Moğolların kampını basmaya giden Umur Bey ve alpleri, Nikola tarafından uyarılan Togay tarafından tuzağa düşürülür.

MALHUN HATUN'UN OBASINA MOĞOLLAR SALDIRIYOR

Togay'ın komutanı Camuha da nökerleri ile birlikte savunmasız kalmış Umur Bey obasına baskın düzenler. Malhun Hatun ve bir avuç alp obayı savunmak için ölüm kalım mücadelesine girer.

NİKOLA FIRSATTAN İSTİFADE EDİYOR

Osman Bey ve Togay arasındaki anlaşmayı bozmayı başaran Nikola, düşmanlarının birbirini kırmasından faydalanmak isterken; Togay'ın anlaşmayı bozduğunu düşünen Osman Bey, Kayı Obası'na saldırı ihtimaline karşılık önlem alır.

OSMAN BEY HESAP SORUYOR

Nikola tarafından yalnız bırakılan ve tuzağa düşen Umur Bey, yaşadığı başarısızlığın ardından büyük pişmanlık yaşar. Umur Bey yaşadığı başarısızlığın ardından kendini affettirmek için kızı Malhun hatunu Osman beye zevce olarak verir.

Umur Bey obasının yaralarını sarmak için derhal harekete geçen Osman Bey, Umur Bey'den ise Türkmenlerin istikbalini tehlikeye atmasının hesabını soracaktır.

Kuruluş Osman 59. bölüm izle!