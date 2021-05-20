20 Mayıs 2021 Perşembe 20:09 - Güncelleme: 20 Mayıs 2021 Perşembe 20:09

Mucize Doktor 63. bölüm izleyenleri yine ekran başına kilitledi. FOX TV'nin fenomen dizisi Mucize Doktor'un son bölümünde Nazlı hamiledir. Ali Vefa ve ikisi mutluluktan yere göğe sığamazken Ferman'ın hastaneden ayrılma teklifiyle bocalayan Ali, Vuslat olayı öğrenip onu cezbetmeye başlayınca iyice arada kalır. Ali ne yapacak? İşte Mucize Doktor son bölüm izleme linki ve son bölümde yaşananlar. Mucize Doktor 63. bölüm izle!

Mucize Doktor dizisinin son bölümünü izlemek için aşağıdaki bağlantıya tıklayınız.

MUCİZE DOKTOR 63. BÖLÜM FULL İZLE FOX

Mucize Doktor, her perşembe saat 20.00'da FOX Tv'de.

MUCİZE DOKTOR 63. SON BÖLÜM ÖZETİ

Mucize Doktor 63. bölümde Ferman, Tanju'nun kızının kalp ameliyatı için geri döner. Ama durum son derece vahimdir.

Bu sırada Ferman'ın hastaneden ayrılma teklifiyle bocalayan Ali, Vuslat olayı öğrenip onu cezbetmeye başlayınca iyice arada kalır.

Tanju geçmişiyle yüzleşirken Nazlı, Ferman ve Ali'nin olmadığı bir hastane hayal etmeye çalışır.

Ali sonunda kararını verir. Ama hiç hesapta olmayan bir gelişmeyle Ali'nin bütün hayatını değiştiren yine Nazlı olacaktır.

MUCİZE DOKTOR KONUSU

Mucize Doktor dizisi Amerikan yapımı The Good Doctor dizisinden uyarlanmıştır. Mucize Doktor dizisinin konusu ise dağlık ve sapa bir köyde otizmli Savant Sendromu ile hayata gözlerini açan ve bu özel kişinin yani Ali Vefa'nın cerrah olma yolundaki mücadele hikayesi ekranlara taşınıyor.