20 Mayıs 2021 Perşembe 20:50 - Güncelleme: 20 Mayıs 2021 Perşembe 20:50

Alev Alev 27. bölüm izleyenleriyle buluştu. 15 Nisan 2021 Perşembe akşamı Show Tv ekranlarında yayınlanan Alev Alev 23. bölüme Cemre'nin yaptığı hamle damga vurdu. Öte yandan Tomris ve ekibi ameliyatta Ozan için ellerinden gelen her şeyi yaparken, Yedikule Mahallesi'nin gözü kulağı çıkacak sonuçtadır.Ozan ölecek mi? Alev Alev 27. bölümü full izlemek isteyenler için Alev Alev son bölüm Show Tv ve Puhu Tv izleme linki haberimizde yer alıyor.

Show Tv'nin sevilerek izlenen dizisi Alev Alev son bölümüyle izleyenlerinini karşısına çıktı. Çelebi'nin Ozan'ı vurmasının ardından yaşananlar izleyenleri şaşırttı. Alev Alev'in yayınlanan son bölümünde yaşananlar diziyi takip edenler tarafından ilgiyle izlendi. İşte Alev Alev 27. bölüm izleme bağlantıları.

ALEV ALEV 27. BÖLÜM FULL İZLE (SHOW TV)

ALEV ALEV SON BÖLÜM İZLE PUHU TV

Ay Yapım imzalı Alev Alev 27. bölümde yaşadığı ortaya çıkan Çelebi yurtdışına kaçmak için tüm yolları denemeye başlar.

Çelebi, yurtdışına kaçmadan önce, Cemre'yi ölmekten beter edecek planını uygulamak için doğru zamanı kollamaya başlar.

Çelebi'nin yaşadığına dair şüpheleri artan Cemre, sesini duyurmak için adeta çırpınmaktadır.

Düğünden sonra Ömer Rüya'yı, aralarındaki aşk dolu anların bozulmaması için, tüm ihtimallerden uzakta bir balayı tatiline götürür

Ömer Çelebi'yi kaçmadan yakalamak için gözünü karartırken, beklemediği bir isim ona destek olur. Cemre ameliyata alınan Ozan'ın yanına koşarken karşısında öfkeli Seher'i bulur.

Çelebi'den korktuğu için mahalleye de dönemeyen Cemre, kamuoyunun dikkatini üstüne çekecek bir hamle yapar.

Tomris ve ekibi ameliyatta Ozan için ellerinden gelen her şeyi yaparken, Yedikule Mahallesi'nin gözü kulağı çıkacak sonuçtadır.

Cemre'nin psikolojisinin dağıldığını ve korkmakta da haklı olduğunu fark eden Ozan, Çelebi'nin yaşayıp yaşamadığını anlamak için zekice bir plan yapar.

Ozan planı ile Çelebi'yi köşeye sıkıştırırken, kendisini de uçurumun kenarında bulur.

Alev Alev yeni bölümüyle Perşembe 20.00'de Show TV'de!