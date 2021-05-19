19 Mayıs 2021 Çarşamba 14:48 - Güncelleme: 19 Mayıs 2021 Çarşamba 14:48

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisinin yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. Teşkilat 12. Bölüm fragmanında ekip bir yandan Gürcan'ı bulmaya çalışırken, diğer yandan kale denilen yere yapılacak olan saldırıyı engellemeye çalışıyor. Önceki bölümde zehirlenen Fadi ise bir süre sonra fenalaşıyor. Peki Teşkilat 12. yeni bölümde neler olacak? Fadi yakalanacak mı? İşte Teşkilat 12. bölüm fragmanı

TEŞKİLAT 12. BÖLÜM FRAGMANI





TEŞKİLAT SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

adi girmeye hazırlandığı seçim için en büyük tehdit olan Kasım'ın ortadan kaldırılmasını ister. Fadi'nin güvenini kaybettiğini hissedip kendisini kanıtlamak isteyen Leyal, ondan habersiz harekete geçer ve Ceren'e Kasım'ı bulması talimatını verir.

Bu sırada ekip Fadi'ye ulaşmak için hummalı bir çalışma içerisindedir. Kasım'ın verdiği bilgiler ışığında Fadi'nin herkesten gizlediği oğluna ulaşılır. Pınar ve Hakkı'nın, Fadi'nin oğlunun bulunduğu Paris'e gitmesi kararlaştırılır. Gürcan da ilk saha görevi için ikiliye katılır.

Ceren, Kasım'ın yerini bulabilmek için plan kurar. Serdar'la birlikteyken kurulan bir tuzakla ikili kaçırılır. Serdar, işkenceyle Kasım'ın nerede olduğunu söylemesi için zorlanır.

Fadi'nin oğlu Amir'e ulaşabilmek için Pınar'ın sahte kimlikle Amir'in yönettiği sosyal medya şirketinde işe girmesi planlanır. Gürcan'ın yardımıyla mülakata hazırlanan Pınar'ın Amir'i etkilemesi gerekmektedir.

Leyal, Kasım'a ulaşarak Fadi'ye sürpriz yapmak isterken, Fadi'nin Paris'te olduğunu öğrenen ekip de ona bir sürpriz hazırlar. Zehirli kılıcı Fadi'ye gönderir. Fadi kılıcı eline alıp Leyal'ı öldürür. Fadi zehirlenip ölecek mi?

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