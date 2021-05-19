19 Mayıs 2021 Çarşamba 14:48 - Güncelleme: 19 Mayıs 2021 Çarşamba 14:48

Kırmızı Oda 38. bölüm fragmanı yayında. Cuma akşamlarının izlenme rekorları kıran dizisi Kırmızı Oda 38. yeni bölüm fragmanında Çocukken birbirlerine kol kanat geren adeta ağabey kardeş gibi yaşayan Miço ve Sadi, büyüdüklerinde çok farklı iki karakter olarak karşılaşacak. Diğer yandan Şehrazat ve Zafer'in ilişkisi doktor hanımı çaresiz bir duruma itecek. Bu durum karşısında Doktor Hanım ne yapacak? İşte Kırmızı Oda 38. bölümden ilk fragman

KIRMIZI ODA 38. BÖLÜM FRAGMANI





KIRMIZI ODA 38. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Kırmızı Oda 38. yeni bölümde Miço Mehmet, Delikanlı Sadi ile karşı karşıya geliyor.

Çocukken birbirlerine kol kanat geren adeta ağabey kardeş gibi yaşayan Miço ve Sadi, büyüdüklerinde çok farklı iki karakter olarak karşılaşacak.

Miço'nun patronu, Sadi'yi öldürmesini isteyecek. Miço Sadi'ye zarar verebilecek mi?

Vahit, Şehrazat ve Zafer üçgeninde işler karışmaya başlıyor. Bu durum karşısında Doktor Hanım ne yapacak?

Kırmızı Oda Her Cuma Saat 20.00'de TV8'de

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