18 Mayıs 2021 Salı 23:43 - Güncelleme: 18 Mayıs 2021 Salı 23:43

EDHO 195. bölüm izleyenleri hüzünlendirdi. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 195. son bölümde İlyas'ın yaptığı pusuda Rıdvan'ın oğlunu öldürmesinden sonra Rıdvan, intikam ateşini yakar. Hızır'ın oğlunu öldürmek isteyen Rıdvan, düğünden sonra Hızır Ali ve Didem'i kurşuna dizer. Didem ve Hızır Ali ölecek mi? EDHO Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümü full izlemek için haberimizdeki linke tıklayabilirsiniz. EDHO 195. bölüm izle tek parça!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 195. bölüme Hızır Ali ve Didem'in vurulması damga vurdu. EDHO son bölümü izlemek için aşağıdaki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 195. bölüm full izleme linkine tıklayın.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜM FULL İZLE (EDHO 195. BÖLÜM)

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 194. bölümünde heycan ve aksiyon dolu sahnelerle izleyenleri ekran başına kilitledi.

EDHO 195. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin son bölümünde Rıdvan'ın "O Hızır'ın oğlunu öldüreceksin!" emrinden sonra yaşananlar damga vurdu.

İlyas Çakırbeyli'nin Pınar'la birlikte kurduğu oyun Ömür Çakırbeyli'nin son anda mekanı basmasıyla bozulur.

Tüm düşmanlarını tek seferde temizlemeyi planlayan İlyas Çakırbeyli, sadece Rıdvan'ın oğlu Musa'yı öldürebilir.

Oğlunun intikamını almak isteyen Rıdvan ise kana kan diyerek okları Hızır Çakırbeyli'nin oğlu Hızır Ali'ye çevirir.

Kendisinden habersiz yapılan planlardan rahatsız olan Hızır Çakırbeyli, duruma el koyarak kendi oyununu kurmak için kolları sıvar.

Haşmet Façalı, İlyas ve Ömür arasındaki gerginlik yüzünden köprüleri yıkmaya hazırdır. Fakat Didem'in aşkı, iki aile arasında yeni bir başlangıç yaptırır.

Didem ve Hızır Ali'nin bu durumuna müdahale eden Hızır Çakırbeyli, Haşmet Façalı ile konuşarak sevenlerin kavuşmasını ister.

Çıkan savaş yüzünden nikah merasimini evlerinin bahçesinde yapma kararı alan Hızır Çakırbeyli, oğlu Hızır Ali'ye ve Didem'e yapılacak saldırıyı yine de engelleyemez.

Hayatlarının baharında evlenmenin mutluluğunu yaşayamadan vurulan Didem ve Hızır Ali ölecek mi?