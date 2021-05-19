18 Mayıs 2021 reyting sonuçları açıklandı mı? Salı dizilerinin reyting sıralaması

19 Mayıs 2021 Çarşamba 09:20 - Güncelleme: 19 Mayıs 2021 Çarşamba 09:20

Salı akşamı yayınlanan dizi ve programlar arasında en çok izlenen yapımlar belli oldu. Salı akşamı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Masumlar Apartmanı ve Hekimoğlu dizisi izleyenleriyle buluştu. Yayınlanan bu yapımların izlenme oranları 18 Mayıs 2021 reyting sonuçları neticesinde belli oldu. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor. Salı reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? İşte 18 Mayıs 2021 reyting sonuçları

18 MAYIS REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

18 Mayıs 2021 Salı günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Salı akşamının en çok izlenen yapımları TİAK tarafından yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

Geçen hafta Salı akşamı en çok izlenen diziler ise şöyle:

Total izleyici grubunda birinciliği Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, ikinciliği Masumlar Apartmanı, üçüncülüğü Esra Erol'da aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Masumlar Apartmanı, ikinci sırada Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ ATV

2 MASUMLAR APARTMANI TRT 1

3 ESRA EROL'DA ATV

4 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ (OZET) ATV

5 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

6 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

7 HAVA DURUMU ATV

8 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE IFTAR ATV

9 BARAJ FOX

10 SURVIVOR TV8

AB İLK 10 PROGRAM

1 MASUMLAR APARTMANI TRT 1

2 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ ATV

3 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

4 MASUMLAR APARTMANI (OZET) TRT 1

5 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ (OZET) ATV

6 ESRA EROL'DA ATV

7 SURVIVOR TV8

8 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

9 HEKIMOGLU KANAL D

10 HAVA DURUMU KANAL D