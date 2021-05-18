18 Mayıs 2021 Salı 23:48 - Güncelleme: 18 Mayıs 2021 Salı 23:48

Hekimoğlu 50. bölümüyle izleyenlerinin karşısına geçti. Hekimoğlu'nun Salı akşamı ekrana gelen 50. bölümünde kanının rengi yeşile dönen bir hastaya tanıyı koyabilmek için yeni ekip canla başla çalışmaktadır. Hekimoğlu ise vakayı ekiptekiler arasında yarışma düzenleyerek çözmeye çalışır fakat işler umulmadık bir hal alır. Ateş, bu işin altından nasıl kalkacak? Hekimoğlu 50. bölümü full izlemek isteyenler için Hekimoğlu 50. bölüm izleme linki tek parça halinde haberimizde.

Hekimoğlu 50. bölümde Ateş ve yeni ekibi iş başında! Ateş yeni gelen hastanın kanserini çözmeye çalışır bu sırada da yeni ve kalabalık ekibiyle beyin fırtınası yapar. Hekimoğlu'nun yapacağı herkesi şaşırtan büyük çılgınlık ne? Hekimoğlu son bölümü izleyemeyenler için Kanal D Hekimoğlu 50. bölüm izleme sayfası tek parça halinde sizlerle.

HEKİMOĞLU 50. BÖLÜM FULL İZLE

Hekimoğlu yeni bölümüyle Salı 20:00'de Kanal D'de... İşte son bölümde yaşananlar...

HEKİMOĞLU 50. BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Hekimoğlu yeni ekibi arasında yarışma düzenleyince İpek'ten azar işitiyor!

Kanının rengi yeşile dönen bir hastaya tanıyı koyabilmek için yeni ekip canla başla çalışmaktadır.

Hekimoğlu ise vakayı ekiptekiler arasında yarışma düzenleyerek çözmeye çalışır. Ancak hesaplar çarşıya uymaz ve hasta giderek kötüleşir. İpek ise bu duruma oldukça sinirlenmiştir ve tüm sorumluluğun Ateş'te olduğunu dile getirir. İpek, Ateş'e bunun hesabını nasıl soracak?

SMA hastası Selim ve refakatçı köpeği Cincır, akşam yürüyüşüne çıktıkları sırada Selim yol ortasında baygınlık geçiriyor. SMA'nın semptomlarından biri olmayan bu durum, Hekimoğlu'nun dikkatini çekiyor.

Ekibini eleye eleye 10 kişiye düşüren Hekimoğlu, Selim'in kalan hayatını huzurlu bir şekilde geçirmesi için doğru tanıyı koyanların devam edeceğini, başarısız olanların eleneceğini söylüyor. Bunun için de onları kadınlar ve erkekler olarak 2 gruba ayırıyor.

Her iki grup da vakayı çözmek için kıyasıya mücadale ederken Hekimoğlu poliklinikte onu hayli şaşırtan başka bir hastayla ilgilenmeye başlıyor.

Selim'in sağlık durumu ummadıkları şekilde seyrederken, diğer poliklinik hastasının Hekimoğlu üzerinde yarattığı etki onun bir çılgınlık yapmasıyla sonuçlanıyor.

Kadınlar ve erkekler arasındaki rekabet nasıl sonuçlanacak? Hekimoğlu, Selim ve Akın'ın nesi olduğunu bulup onları kurtarabilecek mi?

Hekimoğlu yeni bölümüyle Salı 20:00'de Kanal D'de...