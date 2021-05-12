12 Mayıs 2021 Çarşamba 23:53 - Güncelleme: 12 Mayıs 2021 Çarşamba 23:53

Sadakatsiz, 29.bölümüyle Kanal D ekranlarında yayınlandı. Kanal D'nin fenomen dizisi Sadakatsiz 29. bölümde Derin'in kaybolmasının kendi planı olduğunu polise söylemeyen Asya, Derin'n kendisini hedef gösterdiğini anlayınca harekete geçer. Derin'in mağaza sporumlusu Pelin'i konuşturan Asya, kaydettiği ses kaydını dayısının yanında Derin'e dinletir. Dayısı ise Derin'in cezalandırılması gerektiğini düşünür. Derin ceza alacak mı? Sadakatsiz 29.bölümü full izlemek için aşağıdaki linke tıklayınız.

Sadakatsiz 29. bölümü izleyenlere heyecanlı ve gergin anlar yaşattı. Doctor Foster dizisinin uyarlaması olan Sadakatsiz dizisinin 29. Bölümünde; Derin'in asla durulmayacağını anlayan Asya ipleri eline alır. Sadakatsiz 29.bölüm full izle!

SADAKATSİZ 29.BÖLÜM FULL İZLE!

Başrollerinde; Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen'in oynadığı Sadakatsiz'in 29. bölümü ekrana geldi. Doctor Foster dizisinin Türkiye uyarlaması olan Sadakatsiz dizisinin son bölümü izleyenler tarafından heyecanla takip edildi.

Geçtiğimiz hafta yayınlanan bölüm finaline Derin Volkan'ı bir süre daha boşanmamaya ikna etmişti.

Sadakatsiz 24. bölümde Derin'in düşük yaptığını gizleyip evliliğini hamileliğini kullanarak uzatmak istemesi izleyenlerin ağzını açık bıraktı.

SADAKATSİZ 29. BÖLÜM ÖZETİ

Sadakatsiz 29. bölümde Derin'in çaresizliği ile büyük bir ikileme sürüklenen Volkan boşanma kararını yeniden düşünmek zorunda kalır.

Kanal D'nin sevilen dizisi "Sadakatsiz" yeni bölümü ile ekrana geliyor. Başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk'a Melis Sezen'in eşlik ettiği dizinin yeni bölümünün konusu şöyle;

Üzerine oynanan oyunları bozmaya kararlı olan Asya'nın ortaya çıkardığı, gerçekler hem Derin hem ailesi için büyük çatışmaların habercisi olur.

Derin'in mağaza sporumlusu Pelin'i konuşturan Asya, kaydettiği ses kaydını dayısının yanında Derin'e dinletir. Pelin "Derin hanım Volkan bey ve Asya hanımı cezalandırmak için bu işi kendi planladı" der.

Dayısı ise Derin'in cezalandırılması gerektiğini düşünür. Gönül, Melih'e engel olabilecek mi? Derin ceza alacak mı?

Büyük bir çıkmaza düşen Volkan, Asya'ya kendini anlatmayı bu kez başaracak mıdır, yoksa ikilinin arasındaki yüzleşme bu defa bir sonun mu başlangıcıdır?

Yapacağı yeni başlangıçlar için büyük heyecan duyan Asya'nın karşısına çıkan hangi sürpriz, hiç beklemediği bir sayfanın açılmasını sağlayacaktır?

Yapımcılığını Medyapım ve Mednova'nın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt'un oturduğu Sadakatsiz'in senaryosunu ise Kemal Hamamcıoğlu ve Dilara Pamuk uyarlıyor.

Sadakatsiz yeni bölümleri ile her Çarşamba akşamı Kanal D'de...