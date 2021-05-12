12 Mayıs 2021 Çarşamba 17:18 - Güncelleme: 12 Mayıs 2021 Çarşamba 17:18

Masumiyet yeni bölümü Fox TV'nin bu haftaki yayın akışından çıkarıldı. Final iddialarıyla gündeme gelen Masumiyet dizisinin yayın akışında yer almaması soru işaretlerine neden oldu. Bu nedenle Masumiyet yeni bölüm neden yok? Masumiyet dizisi bitti mi? soruları gündeme geldi. Masumiyet dizisi çarşamba günleri izleyicilerle buluşuyordu. Dizinin yayın günü değişti. Peki Masumiyet 12. bölüm ne zaman?

MASUMİYET YENİ BÖLÜM NEDEN YOK?

Yapımını Gold Film'in üstlendiği ve çarşamba akşamları Fox TV'de yayınlanan 'Masumiyet' için flaş bir karar verildi. Başrollerini Hülya Avşar, Mehmet Aslantuğ, Deniz Çakır, İlayda Alişan ve Serkay Tütüncü'nün paylaştığı dizinin yayın günü değişti.

Yapımını Gold Film'in, yapımcılığını Faruk Turgut'un üstlendiği, başrollerini Hülya Avşar, Mehmet Aslantuğ, Deniz Çakır, İlayda Alişan, Serkay Tütüncü ve Deniz Işın'ın paylaştığı "Masumiyet" dizisinin yayın günü değişti.

MASUMİYET 12. BÖLÜM NE ZAMAN?

En son Mayıs'ın 5'inde izleyicilerin karşısına çıkan 'Masumiyet', 17 Mayıs 2021 Pazartesi itibarıyla her pazartesi izleyiciyle buluşacak.









MASUMİYET KONUSU NEDİR?

İddialı oyuncu kadrosuyla adından sıkça söz ettiren dizide; Evli ve iki çocuk annesi Bahar'ın (Deniz Çakır) hayatı, 19 yaşındaki kızının yanlış bir adama aşık olmasıyla değişir.

Kızı Ela'nın (İlayda Alişan) ilk aşkı, yaşıtı bir üniversite öğrencisi değil babasının, başkasıyla evlenmek üzere olan 35 yaşındaki patronudur.

Kızını bu yanlış ilişkiden kurtarmaya çalışan Bahar, ne yapsa da olacakların önüne geçemez. Bahar ve ailesinin hayatı, Ela'nın 19. yaş gününde sonsuza kadar değişir.

MASUMİYET OYUNCULARI

Dizinin başrollerini Hülya Avşar, Mehmet Aslantuğ, Deniz Çakır gibi birbirinden sevilen oyuncular paylaşırken onlara Serkay Tütüncü, İlayda Alişan, Deniz Işın, Selen Uçer, Tolga Güleç, Neslihan Arslan, Asena Tuğal, Ertuğrul Postoğlu, Alayça Öztürk Gidişli, Kimya Gökçe Aytaç, Gizem Ergün, Asena Keskinci, Ozan Kaya Oktu, Adin Külçe, Almina Günaydın ve Rüçhan Çalışkur gibi başarılı isimler de eşlik ediyor.