13 Mayıs 2021 Perşembe 18:03 - Güncelleme: 13 Mayıs 2021 Perşembe 18:03

Camdaki Kız dizisinin yeni bölümü yayınlanmadı. Camdaki Kız dizisinin Kanal D'nin yayın akışında yer almaması izleyenlerini üzdü. Diğer yandan Camdaki Kız 6. bölüm fragmanı yayınlandı. Diziyi takip edenler "Camdaki Kız bu hafta yok mu? Camdaki Kız 6. bölüm neden yok?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte yeni bölüm tarihi..

CAMDAKİ KIZ BU HAFTA YOK MU?

Camdaki Kız dizisi bu hafta ekranda olmayacak. Ekranlara 1 hafta ara verecek olan dizinin yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı.

CAMDAKİ KIZ BU HAFTA NEDEN YOK?

Oyuncu kadrosunda Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Devrim Yakut, Enis Arıkan, Feri Baycu Güler, Hamza Yazıcı, Hande Ataizi, Merve Polat, Nihal Menzil, Nur Sürer, Selma Ergeç, Şerif Erol, Tamer Levent, Tuğrul Tülek'in yer aldığı Camdaki Kız dizisi Ramazan Bayramı nedeniyle bu hafta ekranda olmayacak.

Camdaki Kız 6. bölüm fragmanında Sedat, Cana ile gittiği evinde başka kadınlarla gizli ilişki yaşamaya devam ediyor. Nalan ise her şeyden habersiz Sedat ile yakınlaşmak için ilk adımı atıyor. İşte Camdaki Kız 6. bölüm fragmanı.

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Camdaki Kız 6. bölümde Sedat ve Nalan'dan sürpriz hamle!

Feride'nin tüm dünyaya karşı olan güvensizliği Nalan'ı sıkıştırmaya devam eder.

Annesinden korkarken bir taraftan da kendisine yeni bir hayatın kapılarını açmaya çalışır.

Rafet ise ailesinden habersizce bir hamle yapar. Nalan'a ait olacak bir arazi vereceğini söyler.

Muzo dahil herkes bu duruma şaşkındır. Öte yandan Sedat çapkınlıklarına devam eder. Ancak Cana'nın da Sedat'a söyleyeceği birkaç söz vardır.

Tüm bunlar yaşanırken Sedat ve Nalan yakınlaşmaya başlar. Çıktıkları bir yemek Nalan için dönüm noktası olacaktır.

Feride'nin endişeleri gerçek gerçekleşecek mi? Nalan ve Sedat ilişkisi nasıl bir ivme kazanacak?

Camdaki Kız yeni bölümüyle 20 Mayıs Perşembe 20.00'da Kanal D'de olacak.

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