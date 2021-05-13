13 Mayıs 2021 Perşembe 09:28 - Güncelleme: 13 Mayıs 2021 Perşembe 09:28

Doğduğun Ev Kaderindir 43. bölümü izleyiciyle buluştu. TV8'in sevilen dizisi Doğduğun Ev Kaderindir final bölümüyle son kez ekranlara geldi. Doğduğun Ev Kaderindir final bölümüyle izleyenlerine veda etti. Doğduğun Ev Kaderindir 43. bölümde Zeynep ve Barış evlendi. İşte Doğduğun Ev Kaderindir 43. bölüm full izleme linki ve Doğduğun Ev Kaderindir final bölümünde yaşananlar.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 43. BÖLÜM FULL İZLE (FİNAL)

Gülbin'i karşılarında bulan Zeynep ve Sakine'nin yaşadığı şok dalgası herkese yayılır. Ve hemen ardından hesaplaşma vakti gelir çatar. Gülbin onu bir daha hiç aramadığını düşündüğü annesinden ve kız kardeşinden hesap sormak istese de Zeynep ve Sakine'nin ona sıcak kollarını açması ve bu kutlu bir araya gelişe minnetle sahip çıkması Gülbin açısından da her şeyi başkalaştıran bir etki yapar.

Barış öğrendiği gelişmeler sayesinde Gülbin'in hiçbir suçtan yargılanmayacağını anlar.

Artık her şey geride kalmış, Zeynep ve Barış'ın bir evlilikle tüm yaşadıklarını geride bırakarak yeni hayatlarını kurmalarının zamanı gelmiştir. Zeynep ve Barış evlenir.

Aradan geçen zamanın ardından artık herkesin yeni bir hayatı, işi ve bir daha asla birbirlerini bırakmayacakları dostluk bağı vardır. Savaş ve Emine arasında yaşanan sürpriz gelişmenin yanı sıra, Benal ve Müjgan bebekle yeni hayatın ve yeni hayallerin içinde yer alacaktır.

Zeynep, Gülbin'le kurduğu bir hayalin sonucunda kendileri gibi düşe kalka büyüyen gençlerin hayatlarına dokunmak ve kendilerini iyileştirmek için bir vakıf kurarlar.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR NEDEN FİNAL YAPTI?

İlk sezonunda reytinglerde başarılı sonuçlar elde eden dizi, 2. sezonunda ise Sadakatsiz, Kuruluş Osman ve Masumiyet gibi rakipleriyle reyting yarışına girdi. Mehdi karakterini canlandıran İbrahim Çelikkol'un da vedasının ardından dizi için final kararı aldı.

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