İSTANBUL 24°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Mayıs 2021 Perşembe / 1 Sevval 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,4893
  • EURO
    10,2632
  • ALTIN
    495.259
  • BIST100
    1441.33
  • Haberler
  • >
  • Dizi
  • >
  • Camdaki Kız 6. bölüm fragmanı yayınlandı! Camdaki Kız 6. bölümde neler yaşanacak?
Dizi

Camdaki Kız 6. bölüm fragmanı yayınlandı! Camdaki Kız 6. bölümde neler yaşanacak?

Camdaki Kız dizisinin 6. bölüm fragmanı yayınlandı. Nalan'ın Sedat ile yeniden bir araya gelmesinden sonra yeni bölümden ilk görüntüler ekrana geldi. Camdaki Kız 6. bölüm fragmanında Nalan, annesi Feride'nin kendisine uyguladığı psikolojik işkencelere maruz kalmaya devam ediyor. Öte yandan Rafet beyin Nalan'a aldığı arazi Koroğlu konağında şaşkınlıkla karşılanıyor. Peki Camdaki Kız 6. bölümde neler yaşanacak? İşte Camdaki Kız 6. bölüm fragmanı...

13 Mayıs 2021 Perşembe 10:17 - Güncelleme: 13 Mayıs 2021 Perşembe 10:17
ABONE OL

Camdaki Kız'ın 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Camdaki Kız dizisi Ramazan Bayramı nedeniyle bu hafta ekranda olmayacak. Ekranlara 1 hafta ara verecek olan dizinin yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. Camdaki Kız 6. bölüm fragmanında Sedat, Cana ile gittiği evinde başka kadınlarla gizli ilişki yaşamaya devam ediyor. Nalan ise her şeyden habersiz Sedat ile yakınlaşmak için ilk adımı atıyor. İşte Camdaki Kız 6. bölüm fragmanı.

CAMDAKİ KIZ 6. BÖLÜM FRAGMANI


Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan Camdaki Kız'ın yeni bölümünde Nalan ve Sedat'la ilgili çarpıcı gelişmeler yaşanacak.

CAMDAKİ KIZ 6. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Camdaki Kız 6. bölümde Sedat ve Nalan'dan sürpriz hamle!

Feride'nin tüm dünyaya karşı olan güvensizliği Nalan'ı sıkıştırmaya devam eder.

Annesinden korkarken bir taraftan da kendisine yeni bir hayatın kapılarını açmaya çalışır.

Rafet ise ailesinden habersizce bir hamle yapar. Nalan'a ait olacak bir arazi vereceğini söyler.

Muzo dahil herkes bu duruma şaşkındır. Öte yandan Sedat çapkınlıklarına devam eder. Ancak Cana'nın da Sedat'a söyleyeceği birkaç söz vardır.

Tüm bunlar yaşanırken Sedat ve Nalan yakınlaşmaya başlar. Çıktıkları bir yemek Nalan için dönüm noktası olacaktır.

Feride'nin endişeleri gerçek gerçekleşecek mi? Nalan ve Sedat ilişkisi nasıl bir ivme kazanacak?

CAMDAKİ KIZ BU HAFTA YAYINLANMAYACAK

Oyuncu kadrosunda Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Devrim Yakut, Enis Arıkan, Feri Baycu Güler, Hamza Yazıcı, Hande Ataizi, Merve Polat, Nihal Menzil, Nur Sürer, Selma Ergeç, Şerif Erol, Tamer Levent, Tuğrul Tülek'in yer aldığı Camdaki Kız dizisi Ramazan Bayramı nedeniyle bu hafta ekranda olmayacak.

Camdaki Kız yeni bölümüyle 20 Mayıs Perşembe 20.00'da Kanal D'de olacak.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.