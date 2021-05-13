13 Mayıs 2021 Perşembe 10:17 - Güncelleme: 13 Mayıs 2021 Perşembe 10:17

Camdaki Kız'ın 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Camdaki Kız dizisi Ramazan Bayramı nedeniyle bu hafta ekranda olmayacak. Ekranlara 1 hafta ara verecek olan dizinin yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. Camdaki Kız 6. bölüm fragmanında Sedat, Cana ile gittiği evinde başka kadınlarla gizli ilişki yaşamaya devam ediyor. Nalan ise her şeyden habersiz Sedat ile yakınlaşmak için ilk adımı atıyor. İşte Camdaki Kız 6. bölüm fragmanı.

CAMDAKİ KIZ 6. BÖLÜM FRAGMANI





Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan Camdaki Kız'ın yeni bölümünde Nalan ve Sedat'la ilgili çarpıcı gelişmeler yaşanacak.

CAMDAKİ KIZ 6. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Camdaki Kız 6. bölümde Sedat ve Nalan'dan sürpriz hamle!

Feride'nin tüm dünyaya karşı olan güvensizliği Nalan'ı sıkıştırmaya devam eder.

Annesinden korkarken bir taraftan da kendisine yeni bir hayatın kapılarını açmaya çalışır.

Rafet ise ailesinden habersizce bir hamle yapar. Nalan'a ait olacak bir arazi vereceğini söyler.

Muzo dahil herkes bu duruma şaşkındır. Öte yandan Sedat çapkınlıklarına devam eder. Ancak Cana'nın da Sedat'a söyleyeceği birkaç söz vardır.

Tüm bunlar yaşanırken Sedat ve Nalan yakınlaşmaya başlar. Çıktıkları bir yemek Nalan için dönüm noktası olacaktır.

Feride'nin endişeleri gerçek gerçekleşecek mi? Nalan ve Sedat ilişkisi nasıl bir ivme kazanacak?

CAMDAKİ KIZ BU HAFTA YAYINLANMAYACAK

Oyuncu kadrosunda Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Devrim Yakut, Enis Arıkan, Feri Baycu Güler, Hamza Yazıcı, Hande Ataizi, Merve Polat, Nihal Menzil, Nur Sürer, Selma Ergeç, Şerif Erol, Tamer Levent, Tuğrul Tülek'in yer aldığı Camdaki Kız dizisi Ramazan Bayramı nedeniyle bu hafta ekranda olmayacak.

Camdaki Kız yeni bölümüyle 20 Mayıs Perşembe 20.00'da Kanal D'de olacak.