12 Mayıs 2021 reyting sonuçları açıklandı mı? Çarşamba dizilerinin reyting sıralaması

13 Mayıs 2021 Perşembe 09:29 - Güncelleme: 13 Mayıs 2021 Perşembe 09:29

Çarşamba akşamı yayınlanan dizi ve programlar arasında en çok izlenen yapımlar belli oldu. Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen 12 Mayıs 2021 reyting sonuçları reklam verenler ve yapımcılar tarafından da merak ediliyor. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor. Çarşamba reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? İşte 12 Mayıs 2021 reyting sonuçları

Çarşamba akşamı Kanal D'de Sadakatsiz, Atv'de Kuruluş Osman, Tv8'de Doğduğun Ev Kaderindir final bölümüyle ve TRT 1'de Benim Adım Melek dizisi yayınlandı.

12 MAYIS REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

12 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Çarşamba akşamının en çok izlenen yapımları TİAK tarafından yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

Geçen hafta Çarşamba akşamı en çok izlenen diziler ise şöyle:

Total izleyici grubunda birinciliği Kuruluş Osman, ikinciliği Sadakatsiz, üçüncülüğü Esra Erol'da aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Sadakatsiz, ikinci sırada Kuruluş Osman, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 KURULUS OSMAN ATV

2 SADAKATSIZ KANAL D

3 ESRA EROL'DA ATV

4 KURULUS OSMAN (OZET) ATV

5 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

6 HAVA DURUMU ATV

7 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE IFTAR ATV

8 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

9 SURVIVOR TV8

10 SADAKATSIZ (OZET) KANAL D

AB İLK 10 PROGRAM

1 SADAKATSIZ KANAL D

2 KURULUS OSMAN ATV

3 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

4 MASUMIYET FOX

5 SURVIVOR TV8

6 SADAKATSIZ (OZET) KANAL D

7 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

8 KURULUS OSMAN (OZET) ATV

9 HAVA DURUMU ATV

10 ESRA EROL'DA ATV

Kuruluş Osman 58.bölüm izle full hd tek parça!

Sadakatsiz 29.bölüm izle!

Masumiyet 12. bölüm ne zaman?

Doğduğun Ev Kaderindir 43. bölüm full izle (final)