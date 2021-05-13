13 Mayıs 2021 Perşembe 11:27 - Güncelleme: 13 Mayıs 2021 Perşembe 11:27

Benim Adım Melek 65. bölüm izleyenleriyle buluştu. TRT 1 ekranlarında yayınlanan Benim Adım Melek 65. bölümde; Alpay hala özgürlüğüne kavuşma hayalleri kurar. Gemiye binerek yurtdışına gitmek için denizci kıyafetlerini giymiş ölümü bekler ama haberi yoktur. Kenan, Alpay'ı öldürebilecek mi? Yoksa yakalanacak mı? Kenan'ı nasıl bir son beklemekte? Benim Adım Melek son bölümü izlemek isteyenler için Benim Adım Melek 65. bölüm izleme linki tek parça halinde haberimizde yer alıyor.

BENİM ADIM MELEK 65. BÖLÜM İZLE (TRT1)

TRT1 ekranlarında yayınlanan Benim Adım Melek dizisi, Anneliğin, tüm zorluklara rağmen vazgeçmek değil aksine çocukların için hayata sımsıkı tutunmak olduğunu vurgulayan Benim Adım Melek; Melek'in, ailesi ve çocuklarıyla hayatını yeni baştan inşa etmesini konu alıyor.

BENİM ADIM MELEK 66. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI





BENİM ADIM MELEK 65. BÖLÜM ÖZETİ

Benim Adım Melek 65. son bölümde; Herkes Kenan'ın Vildan'a olan aşkını öğrenir. Kenan'ın bu duygularının Vildan'da da bir karşılığı olduğunu zannederler.

Vildan gizli iş çevirmekle suçlanırken bulur kendini. Yaşananlardan habersiz neyin içine düştüğünü anlayamaz haldedir. Zümrüt'e de Ömer'e de anlatamaz bunu.

Ömer annesinin de Kenan'a karşılık verdiğini düşünür ve bu aşkı kabullenemez. Soluğu Kenan'ın evinde alır. Halil ona yetişmeye çalışmaktadır. Halil, Ömer'e engel olabilecek mi? Yoksa Ömer, Kenan'a zarar mı verecek?

Kenan'ın planları tıkır tıkır işlerken bu mektup işi de nereden çıkar? Funda'nın parmağı olduğunu anladığında ise ona da öyle bir akıl oyunu oynayacaktır ki Funda ölmekten beter olacaktır.

Diğer yandan Alpay hala özgürlüğüne kavuşma hayalleri kurar. Gemiye binerek yurtdışına gitmek için denizci kıyafetlerini giymiş ölümü bekler ama haberi yoktur.

Kenan, Alpay'ı öldürebilecek mi? Yoksa yakalanacak mı? Kenan'ı nasıl bir son beklemekte?