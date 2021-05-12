12 Mayıs 2021 Çarşamba 23:50 - Güncelleme: 12 Mayıs 2021 Çarşamba 23:50

Kuruluş Osman 58. bölüm izleyenleri heyecanlı sahnelerle ekran başına kilitledi. Osmanlı devletinin kuruluş mücadelesini anlatan dizinin son Şeyh Edebalı'nın araya girerek Osman Bey ve Umur Bey arasındaki olası çatışmayı önlemesinin ardından; Umur Bey, Togay'a saldırmaktan vazgeçer. Nikola, Togay'ı kışkırtmak için nasıl bir oyun kuracak? Togay, Osman Bey'den intikam almak için beklediği fırsatı ele geçirebilecek mi? İşte Kuruluş Osman 58. bölüm izleme sayfası ve son bölümde yaşananlar. Kuruluş Osman 58.bölüm izle full hd tek parça!

KURULUŞ OSMAN 58. BÖLÜM FULL İZLE TEK PARÇA

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Burak Özçivit'in üstlendiği Kuruluş Osman 58. bölümde Osman Bey, Malhun hatun ile evlenmek istediğini Bala hatuna söylüyor.

KURULUŞ OSMAN 58. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Atv ekranlarının sevilerek izlenen dizisi Kuruluş Osman son bölümde Osman Bey, çocuklarının anası olacak Malhun Hatun ile evlenmeye karar veriyor. Malhun Hatun, Osman Bey'in kendisi ile evlenmek istemesine ne tepki verecek?

NİKOLA'NIN PLANI BOZULUOR

Şeyh Edebalı'nın araya girerek Osman Bey ve Umur Bey arasındaki olası çatışmayı önlemesinin ardından; Umur Bey, Togay'a saldırmaktan vazgeçer.

Umur Bey'in gelmemesi üzerine Togay'ı tuzağa düşürme planı bozulan Nikola, Osman Bey ve Togay arasındaki barışı bozmak için harekete geçer.

Nikola, Togay'ı kışkırtmak için nasıl bir oyun kuracak? Togay, Osman Bey'den intikam almak için beklediği fırsatı ele geçirebilecek mi?

OSMAN BEY KARARINI BALA HATUN'A AÇIKLIYOR

Osman Bey, Göktuğ ve Alpleri elçi göndererek Togay'a anlaşmaya sadık kalacağını bildirirken; Şeyh Edebalı, evlilik konusunda Umur Bey'i ikna etme görevini üzerine alır.

BALA HATUN NE TEPKİ VERECEK?

Osman Bey ise Şeyh Edebalı'nın tavsiyesini beylerle istişare ettikten sonra Malhun Hatun'la evlenmeye karar verdiğini Bala Hatun'a açıklar. Bala Hatun, Osman Bey'in evlilik kararını nasıl karşılayacak?

UMUR BEY, KIZINI OSMAN BEYE VERECEK Mİ?

Şeyh Edebalı, Umur Bey'i Osman Bey-Malhun Hatun evliliğine ikna edebilecek mi? Umur Bey, Osman Bey'in kızıyla evlenmesine razı olacak mı?

Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman', atv ekranlarında çarşamba akşamlarına damgasını vurmaya devam edecek.