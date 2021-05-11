11 Mayıs 2021 Salı 01:03 - Güncelleme: 11 Mayıs 2021 Salı 01:03

Uyanış Büyük Selçuklu 31. bölüm izleyenleri ekran başına kilitledi. TRT 1 ekranlarında yayınlanan Uyanış Büyük Selçuklu'nun son bölümünde Sencer'in savaş kıyafetlerini giyip düşmana korkusuzca ilerlemesi izleyenleri gururlandırdı. Uyanış Selçuklu 31. bölümde Melikşah, Sabbah ve Tekiş'i bulmak için bir fırsat yakalarken Terken Hatun, taht derdine düşüp Sencer ve Tapar'ı ortadan kaldırmak için harekete geçer. Uyanış Büyük Selçuklu 31. bölüm izleme linki ve yeni bölüm fragmanı haberimizde yer alıyor. İşte Uyanış Büyük Selçuklu 31. son bölüm izleme sayfası ve son bölüm özeti.

Melikşah'ın Sencer ve Tapar'ı Şelemzar vazifesinden azletmesi sonrası Sencer babasına karşı gelerek "Her zorlukta vazifemizi bırakacaksak, hepimiz bırakalım o vakit" der. Babasının şaşkınlığı üzerine "Sen ferman buyurursun biz vazifeye gideriz. Sultanımsan Melikine itimat edesin. Babamsan da oğluna..." diyerek bir kez daha Melikşah'ın güvenini kazanır. Youtube ve TRT üzerinden Uyanış Büyük Selçuklu 31. son bölümtek parça İzleme linki.

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU 31. BÖLÜM TEK PARÇA (TRT İZLE)

Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin 10 Mayıs 2021 Pazartesi akşamı yayınlanan 31. bölümünü izlemek için" Youtube" ve "TRT izle" bağlantılarına tıklamanız yeterli.

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU 31. SON BÖLÜM İZLE (YOUTUBE)

TRT1 ekranlarında yayınlanan Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin ekrana gelen son bölümünün ardından 32. yeni bölüm önizlemesi yayınlandı.

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU 32. BÖLÜM ÖNİZLEMESİ İÇİN TIKLAYIN

Melikşah, Turanşah'ı tuzağa düşürmüş ve onu taht şehrini ele geçirmeye kalkıştığında yakalamıştı. "Bugüne kadar ben haklı sen suçluydun, gayri şimdi sen haklı ben suçlu oldum. Ölmeye hazırım" diyen Turanşah'a Melikşah nasıl bir ceza verecek?

Ölümün eşiğine gelen Turanşah, Melikşah'ın gazabından kurtulmak için ele geçirip hapsettiği Sabbah ve Tekiş'i, serbest bırakılması karşılığında Melikşah'a teslim etmeyi önerecektir. Melikşah, Turanşah'ın bu önerisini kabul edip; onu bağışlayacak mıdır?

Mitras, Kuvel'e geleceğini sandığı Melikşah'a pusu kurmuş, Kuvel yolunda üzerine atılmak için beklemekteydi. Melikşah'ın herkese bir oyun oynadığını anladığında ne yapacaktır?

Ayrıca Mitras, Hasan Sabbah, Faysal ve Tekiş'in Turanşah tarafından alıkonulduğunu öğrenecektir.

Korunmasına çok ehemmiyet verdiği, Melikşah'ı uğraştırması hasebiyle Kuvel'in kaderinin bağlı olduğu Şelemzar şehrinin önderlerini tutsaklıktan kurtarmak için harekete geçecektir. Mitras bu eyleminde başarıya ulaşabilecek midir?

Öte yandan Mitras'a paralel olarak Sabbahların tutulduğu yeri öğrenecek olan Sencer, Sabbahları yakalayabilecek midir?

Sencer, Faysal'dan İlteber'in ve Ayaz'ın intikamını almayı başarabilecek midir?

Tüm bunların yanı sıra Melikşah, bin bir desiseyle Batınilerin ele geçirdiği Şelemzar'ı yeniden topraklarına katıp; büyük hedefi Kuvel Kalesi'ni fethedip; babası Sultan Alparslan'ın işaret ettiği ilahi mefkûre için yürümeye devam edecek midir?

Diğer yandan Terken Hatun, taht derdine düşüp Sencer ve Tapar'ı ortadan kaldırmak için harekete geçer.