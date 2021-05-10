10 Mayıs 2021 Pazartesi 20:50 - Güncelleme: 10 Mayıs 2021 Pazartesi 20:50

Çukur 128. bölümüyle izleyenleri adeta eski günlere götürdü. Show Tv'de yayınlanan Çukur 4. Sezon 36. Bölümde Yamaç'ın yüreklere dokunan haykırışı izleyenleri duygulandırdı. Yas tutan Vartolu'nun derinden sarsılmış hali dikkat çekerken Yamaç ve Cumali, Vartolu'yu zor anında yalnız bırakmıyor. Koçovalı kardeşlerin yeniden bir araya gelmesi Çukur'da büyük bir değişimin başlangıcı oluyor. Amca ile aralarında neler yaşanacağı merak konusu oldu. Çukur 128. son bölüm izle tek parça! Çukur 4.Sezon 36.Bölüm full izle Puhutv!

Çukur dizisinin 4. sezon 36. bölümü Pazartesi akşamı Show Tv ekranlarında yayınlandı. Koçovalılar, bir kez daha ölüm acısıyla sınanırken; yaşananlardan kendini sorumlu tutan Vartolu büyük bir yıkım yaşıyor. Peki Çukur'un 128. Bölümünde neler olacak? Çukur son bölümü full izlemek isteyenler, dizinin son bölümüne Show Tv, Puhu Tv linkleri üzerinden ulaşabilirler.

ÇUKUR 128. BÖLÜM İZLE TEK PARÇA (SHOW TV)

Çukur 128. son bölümüyle 10 Mayıs 2021 Pazartesi akşamı Show Tv'de sevenleriyle buluştu. Çukur'da bu hafta Yamaç, Cumali ve Vartolu'nun Amca'ya savaş açması izleyenleri heyecanlandırdı.

ÇUKUR 4. SEZON 36. BÖLÜM FULL İZLE! (ÇUKUR SON BÖLÜM PUHUTV)



Yamaç ve Cumali'nin desteğiyle yeniden ayağa kalkan Vartolu, amcasından tüm Çukurun intikamını alacak mı?

ÇUKUR 128. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Çukur 4. Sezon 36. bölümde Karaca ve Celasun'un başına gelenleri öğrenen Çukur yasa boğuluyur. Yamaç'ın cenazede döktüğü gözyaşları ise yürek yaktı.

Tüm Koçovalılar perişan haldeyken Ayşe, kızı Karaca'nın acısıyla tüm aileye tepki verdi.

Yas tutan Vartolu'nun derinden sarsılmış hali dikkat çekerken Yamaç ve Cumali, Vartolu'yu zor anında yalnız bırakmıyor.

Koçovalılar, bir kez daha ölüm acısıyla sınanırken; yaşananlardan kendini sorumlu tutan Vartolu büyük bir yıkım yaşayacak.

Geçmişin hesapları tek tek kapanmaya başlarken, herkes hatalarının bedeliyle yüzleşmek zorunda kalacak.

Koçovalılar ve Çukur yeniden aile olmanın sınavını verirken; Amca kendini kurtarmak için planını devreye sokacak.

Kenetlenen Koçovalı kardeşler, Amca'dan intikamlarını almak için harekete geçecek.

Koçovalı kardeşlerin yeniden bir araya gelmesi heyecanı yükseltirken, Amca ile aralarında neler yaşanacağı büyük bir merakla bekleniyor.

Yaşanan aksiyon dolu anlar nefesleri keserken, Amca ile Koçovalılar arasındaki büyük hesaplaşmanın sonucu merakla beklenecek. Koçovalılar, canlarından can alan amcaya nasıl bir ceza verecek?

Çukur yeni bölümüyle Pazartesi akşamı 20.00'de Show TV'de!