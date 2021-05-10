10 Mayıs 2021 Pazartesi 23:49 - Güncelleme: 10 Mayıs 2021 Pazartesi 23:49

Kağıt Ev 4. bölüm izleyenlerinin karşısına çıktı. Star Tv ekranlarında başlayan yeni dizi O3 Medya tarafından yapılıyor. Kağıt Ev 4. bölümde Annesini ve doğmamış kardeşini vahşice öldüren babasının hayatına tekrar girmesi Aylin'in en büyük kabusuyken; Cemre'nin durumu kabuslarını gerçeğe mi dönüştürüyor? Cemre'nin katil geni araştırmasının sonucu ne olacak? Cemre'nin tedavisi mümkün mü? Kağıt Ev 4. bölüm izlemek için PuhuTv sayfasına haberimizdeki linkten ulaşabilirsiniz. Star Tv Kağıt Ev 4. bölüm full izle

Erdal Beşikçioğlu ve Nur Fettahoğlu'nun başrollerinde olduğu Kağıt Ev dizisi, Pazartesi akşamı Star TV ekranlarında izleyici karşısına çıktı. Kağıt Ev 4. bölümü full izlemek için haberimizdeki Puhu Tv bağlantısına tıklayın.

KAĞIT EV 4. BÖLÜM FULL İZLE!

Kağıt Ev dizisinde; Erdal Beşikçioğlu, bir Ceza Hukuku Profesörü ve Olay Yeri Uzmanını, Nur Fettahoğlu ise başarılı bir avukatı canlandırıyor.

KAĞIT EV 4. BÖLÜM ÖZETİ

Kağıt Ev 4. bölümde İnci'nin cansız bedenini bahçedeki bostandan çıkarıp, intihar süsü verebilecekleri bir yere taşırken kaza geçiren Cihan ve Aylin; bu tehlikleli hamlelerini hem kızları Cemre hem de oğulları Mert için yapmaktadırlar. Oysa yaptıkları her hamle ile baş edilmesi imkansız çıkmazlara düşerler.

Azra, programında bulduğu sürpriz konukla okların Mert'in üzerine çevrilmesine neden olur.

Annesini ve doğmamış kardeşini vahşice öldüren babasının hayatına tekrar girmesi Aylin'in en büyük kabusuyken; Cemre'nin durumu kabuslarını gerçeğe mi dönüştürüyor?

Cemre'nin katil geni araştırmasının sonucu ne olacak? Cemre'nin tedavisi mümkün mü?

Cihan, Aylin'in babasıyla ilgili gerçeği nasıl öğrenecek? Cezaevinden Fırtına ailesinin hayatını dahil olan Remzi'nin Cihan Fırtına'ya hazırladığı sürpriz, karı kocanın ilişkisini nasıl değiştirecek?

KAĞIT EV OYUNCULARI

Erdal Beşikçioğlu (Cihan Fırtına)

Nur Fettahoğlu (Aylin Fırtına)

Can Nergis (Bülent)

Tuvana Türkay (Azra)

Nihal Koldaş (Gülsüm)

Yaşar Uzel (Halil)

Nejat Uygur (Mert Fırtına)