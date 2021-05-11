Reyting sonuçları 10 Mayıs 2021: Uyanış Büyük Selçuklu, Çukur, Maraşlı reyting sıralaması

10 Mayıs 2021 Pazartesi günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu. Pazartesi akşamı televizyonda; Survivor, Çukur, Yasak Elma, Kağıt Ev, Maraşlı ve Uyanış Büyük Selçuklu dizileri yayınlandı. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor. Pazartesi reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? İşte 10 Mayıs 2021 reyting sonuçları
REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI
10 Mayıs 2021 Pazartesi günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları açıklandı. Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belli oldu.
Total izleyici grubunda birinciliği Uyanış Büyük Selçuklu, ikinciliği Çukur, üçüncülüğü Esra Erol'da aldı.
AB Grubunda ise birinci sırada Uyanış Büyük Selçuklu, ikinci sırada Çukur, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber yer aldı.
TOTAL İLK 10 PROGRAM
1 UYANIS BUYUK SELCUKLU TRT 1
2 CUKUR SHOW TV
3 ESRA EROL'DA ATV
4 YASAK ELMA FOX
5 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX
6 HAVA DURUMU ATV
7 UYANIS BUYUK SELCUKLU (OZET) TRT 1
8 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
9 MARASLI ATV
10 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE IFTAR ATV
AB İLK 10 PROGRAM
1 UYANIS BUYUK SELCUKLU TRT 1
2 CUKUR SHOW TV
3 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX
4 SURVIVOR TV8
5 YASAK ELMA FOX
6 UYANIS BUYUK SELCUKLU (OZET) TRT 1
7 ESRA EROL'DA ATV
8 HAVA DURUMU ATV
9 YASAK ELMA (OZET) FOX
10 CUKUR (OZET) SHOW TV
Reyting sonuçları, Pazartesi akşamı yayınlanan dizi ve haberlerin izlenme oranları TİAK tarafından belirleniyor.