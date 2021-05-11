11 Mayıs 2021 Salı 23:45 - Güncelleme: 11 Mayıs 2021 Salı 23:45

Sefirin Kızı 52. bölümüyle izleyenlerinin karşısına son kez çıktı. Engin Akyürek ve Tuba Büyüküstün'ün başrollerini paylaştığı Sefirin Kızı final bölümünde; Sancar ve Mavi'nin tüm işleri yoluna koyabileceklerini düşündükleri bir anda Sedat'ın beklenmedik hamlesiyle her şey tepetaklak olur. Mavi ve Melek'in hayatı tehlikeye girerken Sancar, onları kurtarabilmek için zamana karşı girdiği bu yarışı kazanabilecek mi? Sefirin Kızı 52 bölüm full izle! Sefirin Kızı final bölümü izle (son bölüm)

SEFİRİN KIZI 52 BÖLÜM FULL İZLE PUHU TV! (SEFİRİN KIZI FİNAL BÖLÜMÜ)

Sefirin kızı final bölümünde Sedat'ın eskisinden daha tehlikeli ve dengesiz tutumları Güven'in bile ondan kurtulmak istemesine neden olur. Ne var ki Sedat elindeki bilgilerle bu kez Güven'i sıkıştırır. Mavi'ye ulaşmak için ne kadar ileri gidebileceğini kimse tahmin edememektedir.

Elvan, aklının ve kalbinin Yahya'ya karşı ne hissettiği konusunda aynı yerde durduğunu düşündüğü bir zamanda yeni bir Dudu sınavıyla karşılaşır. Bu sınavdan geçip geçemeyeceklerini ise Yahya'nın atacağı adımlar belirleyecektir.

Sancar ve Mavi'nin tüm işleri yoluna koyabileceklerini düşündükleri bir anda Sedat'ın beklenmedik hamlesiyle her şey tepetaklak olur. Mavi ve Melek'in hayatı tehlikeye girerken Sancar, onları kurtarabilmek için zamana karşı girdiği bu yarışı kazanabilecek mi?

SEFİRİN KIZI FİNAL BÖLÜMÜ KONUSU

Star Tv ekranlarının sevilen dizisi Sefirin Kızı 52. bölümde Mavi, hem karnındaki bebeğini hem de Melek'i kurtarmak için peşindeki psikopattan kurtulmaya çalışırken başlayan doğumla birlikte her şey kontrolden çıkar.

Sancar'dan sonra bu soluk soluğa kovalamacaya beklenmedik bir oyuncunun da dahil olmasıyla olayların tüm seyri değişecektir.

Elvan ve Yahya hayatlarında yeni bir yola çıkarlarken Yahya yaptığı başka bir sürprizle daha Elvan'ı şaşırtır. Bu mutluluğun aksine Zehra ve Kavruk'un üzerinde dolaşan kara bulutlarsa onları başka yaşamlara savurmak üzeredir.

Güven sağlık durumu nedeniyle kalan bütün gücünü verdiği sözü tutmak için kullanmaya kararlıdır. Bu nedenle Sancar'a karşı kartlarını açık oynar ve istediği şeyle Sancar'ı büyük bir şaşkınlığa uğratır.

Melek ile ilgili büyük bir kararın eşiğine gelen Sancar, içine düştüğü çıkmazdan yine Mavi sayesinde çıkar. Üstelik Mavi'nin bulduğu çözüm önerisi tüm Efeoğlu ailesini yeni bir maceraya sürükleyecektir.

SEFİRİN KIZI NEDEN FİNAL YAPTI?

Sefirin Kızı dizisi, koronavirüs salgınının ortaya çıkması nedeniyle birinci sezon finalini beklenmedik bir şekilde erkenden yapmak zorunda kalmıştı. İkinci sezona tam kadro başlayan dizide 29. bölümden sonra birçok ünlü oyuncunun kadrodan ayrılmasıyla izleyicinin ilgi odağı da kayboldu.

Koronavirüs salgını nedeniyle yarım kalan çekimler, oyuncuların ve set ekibinin motivasyonunu düşürdü. Yeni sezona planlandığı gibi başlayan yapım, başrol oyuncusu Neslihan Atagül'ün rahatsızlığı nedeniyle zorluk yaşadı. Neslihan Atagül'ün yerine 37. bölümde Tuba Büyüküstün kadroya dahil oldu fakat bu hamle reytingleri kurtarmaya yeterli olmadı.

Neslihan Atagül, Uraz Kaygılaroğlu, Bülent Şakrak, Zerrin Sümer gibi isimlerin diziden ayrılmasının ardından reytingleri düşen dizi için Star TV yönetimi dizinin gününü değiştirdi.

Gün değişikliği yapılan dizi, yapım maliyetini karşılayacak reklam geliri elde edemez duruma gelince Star TV yönetimi tarafından 2. sezonun sonunda final yapması kararı alındı.