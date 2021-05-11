11 Mayıs 2021 Salı 17:20 - Güncelleme: 11 Mayıs 2021 Salı 17:20

Baraj dizisi, Bu hafta final bölümüyle son kez ekrana geliyor. Baraj 39. bölümde başrol oyuncularından ikisi ölüypr. Nehir ve Nazım'ın mutlu olmak için bir şansı vardır fakat Bahar'ın başına gelenler ve Tarık bu mutluluğa engel olmak için yine yapacaklarını yapar. Özelikle Bahar'ın başına gelenlerden sonra Nzım'ın şüpheli haline gelmesi, Tarık'ın daha da hırslanmasına yol açar. Baraj son bölümü FOX Tv'den tek parça halinde izlemek için aşağıdaki bağlantıya tıklayınız. Baraj 37. bölüm full izle!

BARAJ 39. BÖLÜM FULL İZLE! (FİNAL BÖLÜMÜ)

Başrollerinde; Feyyaz Duman, Biran Damla Yılmaz, Burak Yörük, Sumru Yavrucuk, İman Casablanca, Gizem Karaca ve Hira Su Yıldız'ın yer aldığı Baraj dizisinin final bölümünde yaşananlar izleyenlere gergin anlar yaşattı. İşte Baraj 39. son bölüm özeti..

BARAJ FİNAL BÖLÜMÜNDE YAŞANANLAR

Baraj dizisinin final bölümünde Nazım'ın suçsuzluğunu kanıtlayabilmesi Bahar'ın iki dudağının arasındadır ama Bahar'ın sonsuza dek sessiz kalması için her şeyi yapabilecek birileri vardır.

Tarık, Nehir'i ne olursa olsun elde edebilmek için artık her şeyi göze almıştır.

Tarık tarafından kandırıldığını anlayan Zahra ise intikamını almak için gözlerini karartır.

Nehir ve Nazım'ın mutlu olmak için bir şansı vardır fakat Bahar'ın başına gelenler ve Tarık bu mutluluğa engel olmak için yine yapacaklarını yapar.

Özelikle Bahar'ın başına gelenlerden sonra Nazım'ın şüpheli haline gelmesi, Tarık'ın daha da hırslanmasına yol açar. Tarık, Bahar'ın uyanmaması için onu yastıkla boğar.

Diğer yandan Nehir'in kendisiyle beraber olmasına Nazım'ın engel olduğunu düşünen Tarık, Nazım'ı da ortadan kaldırmayı planlar.

Nazım özgürlüğünü kazanabilecek, Nehir ve Nazım sonunda mutlu sonlarına kavuşabilecekler midir?