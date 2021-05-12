11 Mayıs 2021 reyting sonuçları! EDHO, Masumlar Apartmanı, Sefirin Kızı reyting sıralaması

12 Mayıs 2021 Çarşamba 10:24 - Güncelleme: 12 Mayıs 2021 Çarşamba 10:24

11 Mayıs 2021 Salı günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları açıklandı. Salı akşamı televizyonda; Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Masumlar Apartmanı, Sefirin Kızı (final), Baraj (final) ve Hekimoğlu dizileri yayınlandı. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor. Salı reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? İşte 11 Mayıs 2021 reyting sonuçları

11 MAYIS REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

11 Mayıs 2021 Salı günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları açıklandı. Salı akşamının en çok izlenen yapımları belli oldu.

Total izleyici grubunda birinciliği Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, ikinciliği Masumlar Apartmanı, üçüncülüğü Esra Erol'da aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Masumlar Apartmanı, ikinci sırada Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ ATV

2 MASUMLAR APARTMANI TRT 1

3 ESRA EROL'DA ATV

4 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ (OZET) ATV

5 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

6 HAVA DURUMU ATV

7 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

8 BARAJ FOX

9 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE IFTAR ATV

10 SURVIVOR TV8

AB İLK 10 PROGRAM

1 MASUMLAR APARTMANI TRT 1

2 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ ATV

3 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

4 MASUMLAR APARTMANI (OZET) TRT 1

5 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ (OZET) ATV

6 SURVIVOR TV8

7 HEKIMOGLU KANAL D

8 ESRA EROL'DA ATV

9 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

10 HAVA DURUMU ATV

EDHO 194. bölüm full izle (Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölüm)

Sefirin Kızı 52. final bölümü izle (son bölüm)

Baraj 39. final bölümü izle!