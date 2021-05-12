11 Mayıs 2021 reyting sonuçları! EDHO, Masumlar Apartmanı, Sefirin Kızı reyting sıralaması

11 Mayıs 2021 Salı günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları açıklandı. Salı akşamı televizyonda; Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Masumlar Apartmanı, Sefirin Kızı (final), Baraj (final) ve Hekimoğlu dizileri yayınlandı. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor. Salı reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? İşte 11 Mayıs 2021 reyting sonuçları
11 MAYIS REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI
11 Mayıs 2021 Salı günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları açıklandı. Salı akşamının en çok izlenen yapımları belli oldu.
Total izleyici grubunda birinciliği Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, ikinciliği Masumlar Apartmanı, üçüncülüğü Esra Erol'da aldı.
AB Grubunda ise birinci sırada Masumlar Apartmanı, ikinci sırada Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber yer aldı.
TOTAL İLK 10 PROGRAM
1 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ ATV
2 MASUMLAR APARTMANI TRT 1
3 ESRA EROL'DA ATV
4 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ (OZET) ATV
5 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX
6 HAVA DURUMU ATV
7 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
8 BARAJ FOX
9 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE IFTAR ATV
10 SURVIVOR TV8
AB İLK 10 PROGRAM
1 MASUMLAR APARTMANI TRT 1
2 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ ATV
3 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX
4 MASUMLAR APARTMANI (OZET) TRT 1
5 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ (OZET) ATV
6 SURVIVOR TV8
7 HEKIMOGLU KANAL D
8 ESRA EROL'DA ATV
9 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
10 HAVA DURUMU ATV